Seznam jmen. S čím jde policie do kauzy Hlubuček

Velký policejní zátah v Praze na magistrátu a dopravním podniku míří na více lidí, než se dosud vědělo.

Z dokumentů, do kterých Seznam Zprávy nahlédly, vyplývá, že vyšetřovatelé Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) chtějí stíhat celkem 13 lidí. Při středečním zásahu však dostihli jen 11 z nich. Dva podezřelí byli totiž v tu dobu v zahraničí. Konkrétně: na Slovensku a v Chorvatsku.

Policie na 88 stránkách usnesení o zahájení stíhání detailně popisuje fungování skupiny složené z manažerů městské firmy, politiků, podnikatelů a lobbistů.

Jedna z hlavních rolí případu přitom patří vysoce postavenému politikovi vládního STAN Petru Hlubučkovi, kterému hnutí již ve středu přerušilo členství a jenž rezignoval na funkci náměstka pražského primátora. Organizovaná skupina, jak ji označuje policie, se pokusila ovládnout penězovody v městské firmě s miliardových rozpočtem – v dopravním podniku hlavního města.

"Já ti říkám, Jirko, žádný strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást." Takto na policejních odposleších zní z úst dvou obviněných upravený hit skupiny Kabát.

Hlubučkův právní zástupce Lukáš Trojan ve čtvrtek na dotaz Seznam Zpráv uvedl, že roli svého klienta v případu vidí jinak, než popisují média. A odkázal na středeční tiskovou zprávu, ve které sdělil: „Jsem klientem zmocněn uvést, že popis jednání klienta obsažený v usneseni o zahájení trestního stíhání se skutečně diametrálně liší od toho, jak je klient a jeho role v kauze dopravního podniku, na základě informací uniklých od médií, veřejně prezentována.“

Hlava jménem Redl

Doposud však unikly jen střípky. Až nyní se Seznam Zprávy dostaly k detailnějšímu popisu. Vyplývá z něj, že hlavou podezřelého neformálního spolku byl podle policie zlínský podnikatel a lobbista Michal Redl.

Na počátku milénia přitom Redl spolupracoval s uprchlým zločincem Radovanem Krejčířem, který ho tituloval v zabavených motácích jako „Míšu“. A právě zlínský byznysmen, kterého soudy v Krejčířových kauzách minuly jen díky lékařskému potvrzení o vážné duševní poruše, se dobře zná s několika vysoce postavenými politiky hnutí STAN, především pak se zmiňovaným Hlubučkem.

Podle policejní verze případu se vše dalo do pohybu v letech 2018 a 2019, kdy se lysolajský starosta Hlubuček stal náměstkem primátora a začala se formovat – opět podle policie – organizovaná zločinecká skupina.

Vedle Hlubučka a Redla u jejích počátků dle kriminalistů stál i Redlův důvěrník a blízký přítel Pavel Kos. Do jejich sféry zájmu se dostal pražský dopravní podnik, ve kterém podle policie postupně a systematicky obsadili klíčové pozice tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od „vítězných“ firem úplatky.

„Založili organizovanou zločineckou skupinu zaměřenou na trestnou činnost spočívající v dlouholetém neoprávněném získávání peněžních prostředků od subjektů dodávajících dopravnímu podniku služby a stavební práce,“ píše policie ve sdělení obvinění.

Dalšími členy skupiny se podle kriminalistů stali lobbisté a podnikatelé Pavel Dovhomilija, kterého přivedl náměstek Hlubuček „jakožto osobu disponující detailní znalostí provozu dopravního podniku“, a Zakaría Nemrah, kterého do spolku přivedl Redl „jakožto osobu pohybující se dlouhodobě v rámci ČR nejméně v oblasti dopravních a jiných staveb“.

„Pavel Dovhomilija a a Zakaría Nemrah se ztotožnili s cílem organizované zločinecké skupiny… Nadále postupovali výhradně podle pokynů Michala Redla,“ konstatovala policie.

Výše uvedené osoby – Hlubučka, Redla, Kose, Nemraha a Dovhomiliju – policie stíhá. S tím, že Dovhomiliju policie včera nezastihla, aby mu obvinění předala. Od víkendu podle informací Seznam Zpráv pobývá v Chorvatsku. Dovhomilija na opakované telefonáty nicméně nereagoval.

Výsadek v podniku

Jejich prvním cílem se podle policejního obvinění stalo obsazení pozice ekonomického ředitele dopravního podniku, do níž Redl prosazoval svého dlouholetého kamaráda Mateje Augustína. Hlubuček se coby člen dozorčí rady dopravního podniku podle kriminalistů osobně zasadil o to, aby byl Augustín do managementu dopravce zvolen. Nebylo to však snadné, na prvním jednání jej koaliční partneři odmítli.

Hlubuček si Augustínovu volbu prosadil až napodruhé při jednání vládnoucí koalice, kterou tvořily Hlubučkovy Spojené síly pro Prahu, Praha Sobě a Piráti. Hlubuček nakonec přesvědčil šéfa dozorčí rady a náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě), aby Augustínovu volbu podpořil – z 15 hlasů získal slovenský manažer na návrh Hlubučka celkem osm hlasů (včetně náměstka Scheinherra).

Ostatně už tehdy média informovala o komplikované cestě Augustína do vedení podniku. Například specializovaný web Zdopravy.cz tehdy přinesl článek s názvem „Spojené síly pro Prahu protlačily do vedení DPP slovenského manažera“.

Augustín si sdělení obvinění osobně nevyslechl. Je totiž na Slovensku a má covid. „Já to zatím nijak nehodnotím, jsem doma, mám covid. Půjdu vypovídat na policii až v pondělí, spolu s mými právními zástupci. Do té doby se k tomu vyjadřovat nebudu, protože neznám ani obsah a rozsah obvinění. Zatím je to pro mě velmi nepřehledná situace, nerozumím jí,“ řekl Augustín Seznam Zprávám.

Nezůstalo jen u pozice ekonomického ředitele. Organizovaná skupina podle policistů ukázala i na místo ředitele úseku IT. Tím se stal Luděk Šteffel, jehož podle policie prosadil Augustín na pokyn Redla, kterému ho doporučil Kos.

Jako další obsadili „redlovci“ dle kriminalistů pozici vedoucího odboru technické správy objektů Martinem Vejsadou. I on je v kauze obviněn. Podle policie měli Redl a Dovhomilija situaci komplikovanou tím, že na tuto pozici proběhlo výběrové řízení, které vyhrál jiný kandidát. Zasáhnout musel náměstek Hlubuček, který požádal technického ředitele podniku Jana Šurovského, aby vypsal nové výběrové řízení.

„Dne 7. 12. 2020 Petr Hlubuček po předchozí dohodě s Michalem Redlem telefonicky požádal Jana Šurovského, aby se osobně sešel s Martinem Vejsadou, zhodnotil jej a vysvětlil mu, co tato práce obnáší, s tím, že do výběrového řízení se může přihlásit každý, ale nesmí se to ponechat náhodě, což Jan Šurovský přislíbil,“ popsali policisté, jejichž práci v případu dozoruje Adam Borgula z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Dalším členem organizované zločinecké skupiny se stal i stávající šéf právního oddělení dopravního podniku Dalibor Kučera, který skončil rovněž mezi obviněnými. Ke čtveřici vysoce postavených manažerů dopravního podniku pak kriminalisté konstatovali: „Augustín, Šteffel, Vejsada a Kučera vykonávali své funkce nikoliv podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s povinnostmi, jež jsou jim uloženy zákonem.“

Dopravní podnik, na který se redakce obrátila s dotazy, se ke stíhání vysoce postavených manažerů do vydání článku nevyjádřil.

Řidič a čistič

Další obviněnou postavou je Redlův osobní řidič a asistent Ivo Pitrman, který podle kriminalistů Redlovi zajišťoval převozy na schůzky se členy skupiny.

„Osobně se pravidelně účastnil jednání členů organizované zločinecké skupiny v Redlem užívaných bytech. Pomáhal při rozdělování a distribuci vybraných peněžních prostředků a jejich směně z českých korun na eura, a to nejméně při vypláceni Mateje Augustína, a dále zajišťoval ochranu členů skupiny před jejích odhalením ze strany orgánů činných v trestním řízení,“ konstatovali policisté.

Policie skupinu bedlivě sledovala a dospěla k závěru, že Redl vše dirigoval primárně ze dvou konspiračních bytů v centru Prahy. „V nich se za dodržování přísné konspirace setkával s dalšími členy organizované zločinecké skupiny,“ uvedli policisté. Byty podle všeho sledovali policisté s pomocí odposlechů či kamer. „Filozofie organizované zločinecké skupiny je velmi dobře shrnutá ve výroku Pavla Dovhomilji: ‚My nekecáme do toho, co se bude dělat, ale hlídáme si, kdo to bude dělat.‘ Méně sofistikovaněji pak v uvolněné atmosféře na večírku (…) v Redlem užívaném bytě při přezpívávání písně Colorado od hudební skupiny Kabát: ‚Já ti říkám, Jirko, žádný strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást.‘“ Vedle manažerů dopravního podniku či lobbistů do bytů docházel i náměstek Hlubuček.

Předseda pražské organizace STAN Hlubuček se přitom v nedávném rozhovoru pro Seznam Zprávy sám zmínil, že má široké společenské kontakty. Přiznal, že se zná jak s Redlem, tak i Dovhomilijou, jehož IT firma se dle Hlubučka podílela v Lysolajích na elektronizaci úřadu.

„Potkávám se společensky se spoustou lidí. Pan Redl si vzal za manželku dceru mého kamaráda Viktora Furmana z GHC Genetics, se kterým jsme během covidové pandemie zachraňovali půl Prahy. Viktor měl 50. narozeniny, shodou okolností jsme se tam s Redlem potkali,“ popsal před několika týdny Hlubuček.

IT služby, exekuce, kamery…

Policie má za to, že při svém pátrání odhalila a doložila několik zmanipulovaných či uplacených zakázek. Jedna z nich podle policistů souvisí s IT službami, které dopravnímu podniku poskytovala společnost Uniprog Solutions.

Její šéf Maroš Jančovič platil, jak říkají detektivové, Redlově a Hlubučkově skupině miliony ročně, aby mohl pracovat pro dopravní podnik. Firma z toho navíc vytěžila další zakázky. Právě Jančovič je dalším obviněným.

Asistentka na centrále firmy uvedla, že momentálně ve firmě není žádná „kompetentní osoba“, která by se k celé záležitosti mohla vyjádřit. Poté spěšně zavěsila telefon.

Dále se Redl a spol. podle obvinění zaměřili na oblast byznysu ve vymáhání neuhrazených pohledávek z přepravy formou exekucí. Šéf právního oddělení Kučera měl rozhodovat o tom, kterým soudním exekutorům mají být jednotlivé pohledávky přidělovány.

Dalšími dvěma obviněnými podnikateli jsou Jindřich Špringl a Petr Adam, jejichž firmy dopravnímu podniku dodávají podle policie IP kamery a zajišťují rozšíření systému radiostanic.

Detektivové podle policejního protokolu rovněž zmonitorovali žádost o úplatek od developera Serge Leona Borensteina, který pracoval na projektu revitalizace lokality Nádraží Holešovice. „Michal Redl společně s Petrem Hlubučkem zosnovali nejpozději dne 6. 4. 2020 plán s úmyslem získat pro sebe a další členy zločinecké organizované skupiny majetkový prospěch, který spočíval v tom, že ekonomický ředitel Matej Augustín bude kontaktovat předem vybranou osobu blízkou Serge Leonu Borensteinovi, jejímž prostřednictvím bude požadovat jednak za účelem dalšího vyjednávání a jednak finanční částku 5 000 000 korun za to, že že se na nadcházejícím zasedání představenstva zdrží námitek proti uzavření smlouvy o vzniku společného podniku,“ popisují policisté v usnesení o zahájení stíhání.

Sám Borenstein k tomu Seznam Zprávám řekl: „Byl jsem osloven panem Dvořákem (někdejší šéf dopravního podniku Martin Dvořák – pozn. red.) ze strany nějaké skupiny lidí s tím, že by mohli pohnout s jednáním o společném podniku. Řekl jsem jim, že nemám zájem.“