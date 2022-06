Nabídku, „že se to urychlí“, jsem odmítl, říká developer k Hlubučkově kauze

Koaliční klub Spojených sil pro Prahu (STAN a TOP 09) ale vytvoření společného podniku blokoval. Do projektu se totiž chtěla zapojit i skupina CPI Property Group. Postup Prahy ostře kritizoval předseda klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09). Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) tehdy nechal vypracovat dvě právní analýzy, aby dokázal, že hlavní město postupuje legálně.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu ve středu obvinili 11 lidí, mezi obviněnými jsou náměstek Petr Hlubuček (STAN), který byl až do středečního večera, kdy rezignoval , členem dozorčí rady DPP, podnikatel Michal Redl, lobbista Pavel Dovhomilja nebo – od středy rovněž již bývalý – člen představenstva dopravního podniku Matej Augustín.

Před dvěma lety jste byl údajně osloven skupinou, která vám nabízela nějaké výhody v jednání o společném projektu s Dopravním podnikem hlavního města Prahy u stanice metra Holešovické nádraží. Kdo to byl a o jakou nabídku šlo?

Byl jsem osloven panem Dvořákem (někdejší šéf dopravního podniku Martin Dvořák – pozn. red.) ze strany nějaké skupiny lidí s tím, že by mohli pohnout s jednáním o společném podniku. Řekl jsem jim, že nemám zájem.

To nevím. Nikdy jsem je nepotkal, neměl jsem zájem. Pan Dvořák byl touto skupinou osloven, aby zprostředkoval jednání. Předpokládám, že chtěli ten projekt urychlit.

Nešel jsem na policii, nepovažoval jsem to za nic významného. Mluvil jsem o tom později s vyšetřovateli až na základě trestního oznámení, které podal pan Scheinherr (radní pro dopravu, pozn. red.). Policisté si mě i pana Scheinherra pozvali jako svědky.

Bylo to myslím asi dvakrát, před dvěma lety.

Ne. V rámci řízení na policii jsem na to byl dotazován, proto o něm vím. Nevím přesně, z jakých důvodů pan Scheinherr toto oznámení podával, ale chápu to. Bylo tam mnoho obstrukcí, nešlo to dobře.