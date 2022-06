Piráti chtějí vysvětlení. Na spojení STAN s Redlem se prý ptali už dávno

Piráti budou od Starostů a nezávislých (STAN), se kterými kandidovali v koalici v posledních sněmovních volbách, žádat vysvětlení ohledně kauzy korupce v pražském dopravním podniku. Na facebooku to uvedl šéf Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš. V případu patří mezi obžalované i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN).

Bartoš označil za nepřijatelné, co nyní „vyplouvá“ kolem Hlubučka a Redla za informace. „Požádali jsme STAN o jednání, aby nám příští týden vysvětlili všechno ohledně těchto kauz, vyjasnili situaci i kolem Petra Gazdíka,“ uvedl. Starostové by podle něj měli popsat své další kroky, po kterých bude vyloučené jakékoliv další působení lidí napojených na rozkrytou mafiánskou strukturu v hnutí.

Piráti při vzniku koalice se STAN zjišťovali vazby Starostů na Redla, který patřil do skupiny kolem Radovana Krejčíře, doplnil Bartoš. „Byli jsme ujištěni, že jde o dávnou minulost. Chceme tedy slyšet, jak to skutečně bylo,“ uvedl. Za dobrý krok považuje i to, že Piráti odmítli umístění bývalého místopředsedy STAN Stanislava Polčáka na společnou kandidátku.