Škola, hřiště i sochařské sympozium. Lysolajští si „svého“ Hlubučka chválí

„Vůbec to nechápu,“ zakroutí hlavou, když se ho zeptáme na jeho souseda Petra Hlubučka, který skončil ve vazbě kvůli podezření z korupce a účasti v organizované skupině, v níž měl podle kriminalistů ovlivňovat veřejné zakázky a vyvádět majetek z pražského dopravního podniku.

Jako starosta byl podle něj Hlubuček dobrý. V čele tamního úřadu městské části seděl od roku 2010. „Zastupitelé ale drží pospolu. Věřím, že to zvládnou, a myslím, že je lidé budou volit i nadále,“ říká.

Oslovení obyvatelé se k éře již bývalého starosty vyjadřují pochvalně. Je to stejné jako v jiných obcích, kde mají trvalé bydliště lidé s přesahem do celostátní politiky. Pro své obce umí sehnat peníze na jejich projekty.

„Dělají to dobře. On se tady staral o všechno. Fotbalové hřiště nám nechal postavit, tady nahoře hřiště pro děti,“ vyjmenovává Hlubučkovy zásluhy o obec starší muž, kterého potkáváme u stavby bytovky nad městským úřadem. Jméno prozradit nechce, prý v obci dělá klempíře.

Do Lysolají se přiženil před 40 lety a Hlubučka si pamatuje až od doby, kdy začal starostovat. Že by zastupitelstvo bez něj nefungovalo, se nebojí. „Jsou to pohodoví lidi. A kdo jde vůbec místo něj?“