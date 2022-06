Na Hlubučka nám chyběl „smoking gun“. Misi ve STAN se nebráním, říká ministr

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela je ve vládě reprezentantem Starostů a nezávislých. Členem hnutí však není. Předseda STAN Vít Rakušan by ale měl zájem, aby Síkela v pro Starosty nelehké době do hnutí vstoupil a pomohl mu s jeho vedením.

Někdejší bankéř tuto možnost připouští. „Pokud bude nutné v rámci obrody STAN do hnutí vstoupit a více se politicky angažovat, tak to samozřejmě budu zvažovat,“ uvedl pro Seznam Zprávy v rozhovoru, který se uskutečnil při jeho vládní cestě v Kataru.

Vládní subjekt v minulém týdnu zasáhla kauza Dozimetr, kvůli níž skončil ve vazbě dnes již bývalý šéf STAN v Praze Petr Hlubuček. Policisté zjistili, že v kontaktu s ústřední figurou případu, lobbistou Michalem Redlem, byli další přední politici STAN – zejména ministr školství Petr Gazdík či europoslanec Stanislav Polčák. Gazdík odejde z vlády, Polčák přeruší členství v hnutí.

Jak s vámi hýbe kauza Dozimetr a obvinění exnáměstka Petra Hlubučka, který skončil minulý týden ve vazbě?

Pro STAN je to velmi nepříjemná záležitost a velmi nepříjemné vystřízlivění.

O podezřelém chování bývalého šéfa STAN v Praze se ale v zákulisí hovořilo dlouhou dobu, neměl jste signály?

Na pražské scéně se o tom šuškalo nějakou dobu. Pokud však ctíte presumpci neviny a nemáte v ruce tu takzvanou smoking gun (míněno jako pádný důkaz, že Hlubuček se může dopouštět kriminálních činů, pozn. red.), nemáte proti tomu jak zakročit. Pan Hlubuček měl navíc podporu své pražské organizace, byl v ní velice silný. To zadělalo na v podstatě neřešitelnou situaci.

Nemáte obavu, že kauzy STAN poničí i vaše jméno?

Já se svého času pověsil se STAN na jedno lano, jejich reputace je i má reputace a naopak. Ve STAN je spousta šikovných a slušných lidí, takže věřím, že se z krize dostane a dál bude pro vládu stabilním a přínosným hnutím. Neutíkám při prvním problému. Určitě budou ze strany opozice snahy hnutí ještě více pošpinit a poškodit. Je ale paradox, že nejvíce křičí hnutí ANO, které má za sebou nepřeberné množství afér a neprůhledných věcí včetně kauzy Stoka. Pokud nebyli přímo odsouzeni, čelní politici ANO se ke kauzám stavěli a stavějí tak, že – cituji – nikdy neodstoupí, jako třeba bývalý premiér Andrej Babiš.

Není ale zkrátka chyba, že předseda Vít Rakušan proti Hlubučkovi nezakročil dříve? Vždyť už před měsícem nedokázal Hlubuček věrohodně doložit, kde si vydělal na své byty ve Španělsku. To měl Hlubuček v rámci Prahy takovou sílu, že ani nejvyšší vedení na něho nedosáhlo?

Ještě jsem do stranických reálií nestihl proniknout naplno, vím ale, že s pražskými buňkami měla v minulosti problém téměř každá zavedená strana. Praha má obecně v politické hierarchii poměrně silné postavení. Zpětně se to radí, ano, měli jsme to řešit razantněji. Už se ale stalo, z minulosti se můžeme leda ponaučit.

Opozice volá po odchodu Víta Rakušana z Ministerstva vnitra. Chápete její apel?

Ne, nevím jediný důvod, proč by k tomu mělo dojít. Jak on to měl jinak řešit? Naopak to, jak kauza probíhá, ukazuje, že jako ministr vnitra vyšetřování nijak neovlivňoval a nijak do toho nezasahoval. Kdyby z titulu ministra sháněl informace, aby se zbavil svého problémového člena, to by bylo naopak zneužitím funkce a dnes by ho za to opozice tepala. Nechť konají vyšetřovatelé a pak soudy, tak funguje právní stát.

Jedním z těch, kdo se podílel na vašem příchodu do vlády, byl Petr Gazdík. Jak hodnotíte jeho roli v kauze a rezignaci na post ministra školství?

Já tu jeho rezignaci do určité míry obdivuji, protože se zachoval čestně a chtěl STAN uchránit další kritiky. STAN je takové jeho dítě. Je jedním z těch, kdo před lety vydupal STAN ze země. On je jedním z těch, kdo hnutí přivedl do vlády a kdo snil o tom, že rezort školství jednou zmodernizuje. Teď se mu kvůli nešikovnému a hloupému chování tento sen rozplynul a zhroutil. Odchod z funkce v tuto chvíli STAN pomohl, nejsem si ale jistý, že to bylo nutné.

Radil jste mu, aby zůstal?

Volali jsme si o víkendu, pár tezí jsem mu k tomu i napsal. Posléze jsem věděl, že tento krok udělá. Nerozmlouval jsem mu ho.

Cítím z vás ale, že si nemyslíte, že měl odstupovat.

Takhle to řeknu. To, že se někdo s někým potká, není automaticky něco špatného či zločinného. Problém je, když se někdo potkává opakovaně, to už je větší problém. Pokud o tom navíc nemluví pravdu, je to ještě větší problém. Už je to ale minulost, Petr Gazdík vzal odpovědnost na sebe a my teď musíme koukat dál.

Stal se lobbista Michal Redl atomovkou pro STAN? Ve vedení kvůli němu skončili či jim bylo přerušeno členství hned tři vysoce postavení politici – vedle Hlubučka a Gazdíka i europoslanec Stanislav Polčák.

Kauza pana Redla není nesrovnatelná s brněnskou kauzou Stoka, která dopadla na hnutí ANO. Podívejme se, jaký je rozdíl v reakci zástupců obou hnutí. Ti politici, byť nejsou ani v roli podezřelého, okamžitě rezignovali nebo přerušili členství. Také politiků hnutí ANO v čele s předsedou Andrejem Babišem a prvním místopředsedou Jaroslavem Faltýnkem se dotklo několik kauz. Ze svých funkcí však neodešli a místo toho vykřikovali, že nikdy neodstoupí.

Naše zdroje hovoří o tom, že Vít Rakušan by chtěl, abyste se stal místopředsedou STAN a zapojil se do chodu hnutí. Plánujete to?

Nešel jsem do vlády s politickou ambicí. Chtěl jsem pomoci svými znalostmi a zkušenostmi. Teď se ale spousta věcí změnila. Rusko zaútočilo na Ukrajinu a rozpoutalo energetickou válku s Evropou, začíná velká ekonomická krize a do toho nyní přišla krize druhé nejsilnější vládní strany. To znamená hrozbu návratu minulé vlády, což je něco, co si velmi nepřeju. Pro mě to znamená, že i já musím – pokud budu osloven – přehodnotit své dosavadní politické ambice. Právě proto, abych pomohl krizi řešit. Pokud bude nutné v rámci obrody STAN do hnutí vstoupit a více se politicky angažovat, tak to samozřejmě budu zvažovat.

Nemáte obavu, že část voličů se propadne do deziluze? Hnutí STAN deklarovalo, že po Babišově éře vrátí do politiky slušnost a morálku.

Vidím šanci v tom, jak rychle STAN na kauzu zareagoval a před problémem se nijak neschovával. Věřím, že takový přístup k problémům naše voliče přesvědčí o tom, že nám jde o zlepšení politické kultury. My jsme se propadli do hrozné situace, že tu máme stíhaného a brzy souzeného expremiéra, což je věc, která voličům ANO nijak nevadí a preference hnutí letí vzhůru.

Aktivním ve vedení STAN zůstal z té první generace politiků hnutí už jen Vít Rakušan. Kdo by měl v rámci obrody do předsednictva nastoupit?

V poslaneckém klubu i v regionech je řada talentovaných politiků, máme lidi, toho se nebojím. Mám jen obavu, že tito noví lidé se ve vedení budou muset ve velmi krátké době naučit spoustu věcí. Hnutí projde obrodou a to, že z otců zakladatelů už zůstal jediný, je prostě fakt. Podívejte se, kdo vedl velké strany před deseti lety a kdo tam je nyní. V mnohých stranách nezůstal kámen na kameni.

Jste v Kataru, kde je s vámi na vládní cestě i ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr dopravy Martin Kupka. Je vládní koalice stabilní?

Vnímají to velmi podobně. Uvědomujeme si, v jak závažné době se naše země nachází. Čelíme vysoké inflaci, vyrovnáváme se s důsledky oživení ekonomik po pandemii, přijde velká hospodářská krize, která nutně povede ke zhoršení životní úrovně. Je to možná nejsložitější situace od druhé světové války, takže bude potřeba velké úsilí a týmovost vládní posádky, abychom bouří propluli a nenarazili do žádného útesu.

Takže v koalici Spolu a zejména v ODS cítíte podporu ve vládě?

Paradoxně u této koalice cítím mnohem větší podporu než v naší předvolební koalici s Piráty. Oni se roky pohybovali v levicovém, aktivistickém módu, guerillové pojetí boje je jim blízké. Takže jejich přístupem k nám v dnešní době nejsem překvapený.

Co očekáváte od prezidenta Miloše Zemana, který se rezignací Petra Gazdíka dostane opět do hry?