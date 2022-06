Vojtko, Balaš, Berki. Starostové hledají nového ministra školství

Podle vlastních slov ale nemá ambici být ministrem a ani si nemyslí, že je momentálně favoritem. „Měl by to být spíš někdo, kdo se školstvím zabývá systematicky. Já se zabývám spíš vysokým školstvím,“ uvedl s tím, že pokud by výběr přeci jen padl na něj, dovede si představit, že by se s tím dokázal popasovat.