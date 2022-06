Půta: Nejsme v pohodě. Zasáhla nás Hlubučkova kauza i neštěstí Věslava Michalika

Kvůli obvinění bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka ze STAN chce opozice hlavu ministra vnitra Rakušana. Podle expremiéra Babiše má hnutí už příliš kauz. Má pravdu? A čí je to odpovědnost?

Hostem Ptám se já byl hejtman Libereckého kraje, předseda hnutí Starostové pro liberecký kraj a jedna z nejvýraznějších tváří hnutí STAN, Martin Půta.

Opozice vyzvala šéfa hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana k rezignaci na vládní post. A to kvůli kauze rozsáhlé manipulace s veřejnými zakázkami v Praze, ve které figuruje dnes už bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček.

Ten je podezřelý z korupce a účasti na organizované skupině v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP). Hlubuček proto ve středu po výzvě vedení strany rezignoval na všechny stranické funkce v hnutí STAN a vzdal se také členství v dozorčí radě DPP. Ve čtvrtek skončil také ve funkci náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a člena dozorčí rady Pražských služeb.

Ačkoliv hnutí STAN začalo kauzu podle svých slov okamžitě řešit, přesto to, jak si strana s případem „poradila“ vzbuzuje otázky. O Hlubučkově vyšetřování totiž kolovaly informace už dlouho a hnutí STAN tak mohlo problém dávno řešit.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili ve středu v kauze jedenáct lidí. V případu je navíc údajně mezi obviněnými i podnikatel, sponzor hnutí STAN a bývalý komplic uprchlého Radovana Krejčíře, zlínský podnikatel Michal Redl. A to vrhá na STAN další významný stín.

Jak hnutí STAN situaci zvládlo a měl by ministr vnitra Rakušan odstoupit? Kolik kauz ještě hnutí STAN unese?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Důvod, aby ministr Rakušan rezignoval, žádný není. Nedivím se opozičním stranám, že chtějí kauzu využít k oslabení vlády. Pan ministr vnitra se v kauze zachoval, jak se zachovat měl. Včera byl překvapen jako my všichni. Je to pro mě signál, že policie a státní zastupitelství vyšetřují kauzy bez ohledu na to, kdo je členem které politické strany. Tak by to mělo fungovat a ministr vnitra není ten, o kom se v minulosti spekulovalo, že chce být ministrem, aby viděl do živých kauz.

2:00 - „STAN je organizovaný zločin, mluvil jsem o tom opakovaně. Je to uskupení, které šlo do politiky loupit peníze pro sebe. Není to nic překvapivého,“ komentoval kauzu šéf ANO Andrej Babiš. Co na to říkáte? Na to platí úsloví, že každý si má zamést před svým vlastním prahem. U nás je to tak, že hnutí STAN nikomu nepatří, vzniká odspoda a i na té nejnižší úrovni má svou politickou odpovědnost. Andrej Babiš by si měl vyřešit svou brněnskou kauzu než bude útočit na někoho druhého. Že jsme udělali v prvních měsících vládnutí nějaké chyby, je pravda. Kdo je udělal, zareagoval v takové míře, jako není v ANO zvykem. Přestože to navenek vypadá, že potíže má jen hnutí STAN, je to možná proto, že ty kauzy nevymlčujeme, ale vyvozujeme z nich důsledky.

4:00 - Vážná ta poslední kauza je. Jsem rád, že Petr Hlubuček vyvodil bezprostřední politickou zodpovědnost. My jsme ho k tomu vyzvali, on ten návrh přijal. Co se týká trestně právní roviny, ať o tom rozhodne nezávislý soud. Těžko komentovat útržky spisu, které se objevují v jednotlivých médiích.

5:30 - Žádné informace od Petra Hlubučka ani jeho advokáta nemáme, jen ty, které unikají do médií. Když server Neovlivni začal v únoru psát o vyšetřování, ptal jsem se Petra Hlubučka, zda je něco z toho pravda. On to popíral. Kladl jsem mu na srdce, že kdyby to bylo na reálném základě, doufám, že vyvodí politickou zodpovědnost dřív, než to poškodí hnutí STAN.

7:00 - Není standardní, když mají novináři k dispozici spis ještě dříve, než politice provádí nějaké úkony, nebo dojde k obvinění. Nemůžeme se tvářit, že je to normální. (…) Rozhodnout o vině bude umět jen nezávislý soud. To může v ČR trvat dalších deset let. Není to dobrá zkušenost se spravedlností v této zemi.

9:00 - Pražskou kandidátku řešila pražská organizace, o vyšetřování měla stejné info jako my a vyhodnotila to tak, že za Petrem Hlubučkem stojí, ale nebude lídrem.

10:00 - Jméno pana Redla mi v kauze radost neudělalo. Nemám ale informace, že by byla kauza spojená se Stanislavem Polčákem. Opakovaně jsme se zlínských kolegů ptali, jak k těmto kontaktům přišli. Údajně měl být otec pana Redla podporovatelem hnutí v kraji. (…) Mám informace, že jde ale o propojení z minulosti, pana Redla neznám. Člověk v každé politické pozici se ale někdy schází s lidmi, o kterých zjistí, kdo jsou až s odstupem času. Teprve potom lze vyhodnotit, že se s tím člověkem nebudete stýkat. Petru Gazdíkovi i Stanislavu Polčákovi věřím.

14:00 - Já jsem v předsednictvu dlouho, pana Redla jsem nikdy neviděl, ani jsem nebyl na žádné schůzce, kde by mluvil do toho, jak hnutí STAN funguje. (…) Věřím slovům Petra Gazdíka, že ho ta kauza překvapila stejně jako mě.

15:00 - Kdybych teď říkal, že jsme ve 100% pohodě, nebylo by to upřímné. Byli jsme zasaženi těmi chybami, které jsme udělali, kauzou Petra Hlubučka i neštěstím okolo Věslava Michalika. Budeme to muset po komunálních volbách řešit, je třeba dovolit vedení. Bude potřeba si trochu víc vyříkat to, že ve chvíli, kdy jste opoziční hnutí a nebo vládní, je logické, že se novináři více zajímají o to, co dělají vaši zástupci na všech úrovních. Je třeba znovu to hnutí nastartovat a neopakovat chyby, které se staly.

20:00 - Je logické, pokud mají lidé v regionu problém a starostové to vnímají, že to starostové říkají nahlas. To není jen o panu Síkelovi, ale o celé vládě. Je to tak velký problém, že jsme se rozhodli oslovit koaliční předsedy všech stran a řekli nahlas, že se té situace obáváme. Je důležité, aby vládní politici mluvili k lidem, kteří se bojí, co bude v příštích měsících, že je v tom vláda nenechá.

21:00 - Do centrální politiky se nevrátím, trvám si na tom. STAN by to příliš nepomohlo. Moje místo je teď v Libereckém kraji.

23:00 - Myslím, že kauza vládu neovlivní. Ve vládě jsou lidé, kteří chápou, že kauza je individuálním selháním Petra Hlubučka, není to žádný systémový problém STAN.