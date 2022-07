Glosa: Nový rozměr starostenských skandálů

Starosta Poděbrad se vyjadřoval ke sporu s Romy rasistickým vtipem. Starosta Jaroslav Červinka je starostou za „STAN Poděbrady s podporou KDU-ČSL“ a byl zvolen jako člen STAN. Ve volném seriálu letošních afér hnutí STAN jde o nový typ: rasistický skandál jsme dosud nezaznamenali.

Poděbradský starosta není vrcholným politikem hnutí. Což se pro reputaci STAN „kompenzuje“ tím, o jakou nehoráznost se věcně jedná.

Pan Červinka, z důvodů, které chápe asi jen on sám, dal (rovnou na zasedání zastupitelstva) k lepšímu svou starou historku, jak si s policií vysvětloval, že nejdřív jinými slovy řekl, že by se Romové měli střílet, ale že to tak nemyslel. Takže do toho po dvaadvaceti letech úspěšně zabrousil znova.

Pevně doufám, že přítomné zastupitele a publikum v sále hanba fackovala. Nicméně projev zazněl už 22. června, a až v úterý na něj upozornili uživatelé sociálních sítí a následně i Deník N.

Starosta Červinka samozřejmě nepoškodil jen pověst svou, pověst vládní strany, ale také pověst města krále Jiřího, jednoho z prvních mírových sjednotitelů Evropy. Měl by odstoupit.

Premiérové není jen téma skandálu, ale také způsob, jakým na něj – zatím – v hnutí STAN reagují. U předchozích afér byla patrná sebereflexe. Sice postupná nebo pozdní, ale obvykle nakonec zaznělo něco ve smyslu „situaci jsme podcenili“ a „uděláme všechno pro to, aby se to už neopakovalo“. A také se to doplňovalo o nějakou tu rezignaci, případně s douškou à la „za své chyby přijímáme odpovědnost a nebojíme se z ní vyvodit důsledky, podívejte se“.

Tentokrát se příběh odvíjí trochu jiným směrem.

Starosta se po zveřejnění nahrávky omluvil. Předseda hnutí Vít Rakušan (ministr vnitra s bojem proti rasismu v popisu práce, pozn. red.) řekl: „Výroky jsou pro mě absolutně nepřijatelné.“ Místopředseda středočeského STANu Ondřej Lochman sdělil, že „takové výroky nemají ve STAN co dělat, řešili jsme to s ním“, ale také, že „to považujeme za uzavřené, ať to vyhodnotí voliči“. Takže pan Červinka kandidátem STANu zůstává, jako by se nechumelilo. Hurá do voleb!