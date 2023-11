Festival, který rozstřílel Hamas. „Kdybych nebyla v Česku, asi bych byla tam.“

Platí to i o ní, daleko od domova – mezi 1400 oběťmi je její zavražděná kamarádka Shahar, mezi 240 unesenými Hamásem je nejlepší kamarád jejího přítele. Je mu 26 let a o jeho dalším osudu neslyšel nikdo celý měsíc nic.

V Praze Biranová organizuje vzpomínkovou akci, která se koná dnes vpodvečer na Václavském náměstí s názvem Přiveďte je domů hned teď (Bring Them Home Now)!

„Víme, že v Gaze je 240 potenciálních rukojmích, nevíme však, kolik z nich je už po smrti, kteří z nich například zemřeli při izraelském bombardování, nevíme, jestli byl někdo z nich do Gazy odtažen nemocný nebo zraněný a krátce nato zemřel, ani to, kolik lidí zemřelo již v Izraeli, ale jejich těla dosud nebyla identifikována,“ uvedl v rozhovoru pro SZ britsko-izraelský bezpečnostní analytik Rob Geist Pinfold .

Goni Biranová říká, že s palestinskými civilisty soucítí. Vnímá je také jako oběti Hamásu, jenž se namísto správy země soustředí na teror. „Celý život žiju v realitě válečného konfliktu, takový je život v Izraeli, ale to neznamená, že jsem si na něj zvykla. Soucítím s palestinskými civilisty. Je to hrozné, ale zároveň nevím, jaká je jiná cesta než zničit Hamás. A to i pro Palestince, aby je nezatahoval do teroru, aby mohli žít lepší život,“ domnívá se studentka.