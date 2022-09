„Katastrofa. Marný boj.“ Rybáři kritizují vládu za vyšumění Bečvy

„Stále není jasné, kdo má co dělat. Pokud by došlo k havárii, nastane naprosto stejná situace jako při otravě Bečvy před dvěma lety,“ vadí Stanislavu Pernickému.

Je také rozčarovaný z postupu státních orgánů, že nebyly schopné havárii vyšetřit a uzavřít. „Stále se nic neděje… Veřejnost je již téměř přesvědčena, že nová politická garnitura zamete Bečvu pod koberec, tak jak se o to snažila minulá vláda,“ napsal mimo jiné.

Nedělní dopis adresoval několika členům vlády a dalším politikům, kteří se dříve v případu angažovali. Poslal jej také ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové (KDU-ČSL). „Je to katastrofa, marný boj. Pomíjím to, že ministryně vstupovala do vlády se čtyřmi předsevzetími, z nichž jedno bylo vyšetření otravy Bečvy. Její přístup je pro mě totálním zklamáním,“ uvedl pro Seznam Zprávy.