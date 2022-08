Pochyby o otravě Bečvy stále panují. Zůstane okolí i dál baštou ANO?

Ač se to nikdy neprokázalo, řada místních viníka otravy dodnes vidí v chemičce Deza. Jak známo, meziříčská továrna na zpracování černouhelného dehtu a surového benzolu patří do holdingu Agrofert, zaparkovaném ve svěřenském fondu expremiéra Andreje Babiše.

Až do minulých voleb platilo dvacetitisícové město za baštu ANO. Na podzim se v komunálních volbách ukáže, jestli na tom celá kauza něco změní.

V barvách Babišova hnutí vládne radnici osm let. Před čtyřmi roky ve městě ANO získalo téměř 36 procent hlasů a s lidovci utvořilo koalici. A na podzim by rádo završilo vítězný komunální hattrick.

Po havárii radnice schytala kritiku za opožděné varování svých občanů. Nyní opozici vadí, že stále chybí avizovaná opatření. „Jako zastupitel doteď nemám informaci, že na radnici nebo u hasičů existuje nějaký nový návod, co má kdo dělat, kdyby v Bečvě opět hynuly ryby,“ říká opoziční zastupitel a lídr nezávislých Václav Chajdrna.

Městské koupaliště se od června pyšní nově otevřeným bazénem s ohřevem vody či 75metrovým toboganem. Je to investice za 60 milionů korun. V poledním parnu pracují dělníci taky na centrálním náměstí.

Továrna – i když masivně investovala do nových technologií – ale taky patří k velkým znečišťovatelům v regionu. „Měřicí stanice kvality ovzduší je umístěná na zahradě základní školy. Daleko od zdrojů znečištění. Subjektivně můžu říct, průmysl není tak cítit jako dřív. Ale stále jsou tu velké zdroje karcinogenních látek,“ říká lídr Nezávislých Chajdrna.

„Lidé znají tu spojitost ANO, Babiš, Deza. Moje zaměstnání – moje peníze, a to je podle mě určující. Já volit ANO nikdy nebudu,“ popisuje Růžena Šimková na silnici v Juřince, zatímco míří k k autobusové zastávce. Říká, že od revoluce volí pravici a dá hlas ODS.

Místní tu mají od června veřejnou dopravu zadarmo. Cestující vozí moderní vozy s nápisem Valmez. Pohání je stlačený zemní plyn. Také jejich provoz však čelí kritice. „Považuji za populismus, že je to zadarmo. V tuto chvíli to stojí město 21 milionů ročně. Každý občan daněmi přispívá, aniž by tu MHD použil,“ namítá Chajdrna.