Nové video z kauzy Bečva ukazuje další nejasnost z vyšetřování

Splav, u nějž policista na nahrávce stojí, leží přibližně půl kilometru od výpusti čistírny odpadních vod společnosti Energoaqua. Právě z jejího potrubí u Juřinského mostu ve Valašském Meziříčí měly podle policie kyanidy do Bečvy vytéct.

Policejní verze, opřená i o znalecký posudek Jiřího Klicpery, od počátku tvrdí, že jedy se plně smísily s řekou až poté, co překonaly několik splavů. Znalec to mimo jiné přičítá nízkému průtoku v době havárie.

To je však v rozporu s pozdějšími závěry soudního znalce Klicpery, který na břehu přihlížel úplně stejnému pokusu. Z detailně zdokumentovaného experimentu ze dne 20. listopadu vyvodil opačný závěr.

Firma Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a její jednatel Oldřich Havelka čelí obžalobě, že jejich vinou 20. září 2020 vytekly do Bečvy jedovaté kyanidy a otrávily nejméně 40 tun ryb. Obžalovaní vinu odmítají.

Podle něj byl klíčový pokus podrobně zdokumentovaný drony a je pečlivě popsaný ve spise. „Úplně celá řeka se v úvodních kilometrech neprobarvila. To hlavní šlo v proudnici,“ potvrdil Klicpera.

Od počátku tvrdí, že ryby mohly jedům několik kilometrů úspěšně unikat, hynout podle svědectví začaly až u Choryňského mostu. O to také mimo jiné opírá obžalobu firmy Energoaqua.

Ve vyšetřování nově spatřuje nedostatky i Okresní soud ve Vsetíně. Považuje důkazy za nedostatečné. Případ proto na začátku května vrátil k došetření státnímu zástupci Jiřímu Sachrovi, policie má zajistit další důkazy. „Kolegyně vrátila věc k došetření, protože tam vidí podstatné problémy v dokazování v tom směru, že by u soudu muselo být prováděno v rozsáhlé míře. A od toho tady není soud, aby zajišťoval většinu důkazů. Od toho je státní zástupce,“ sdělil předseda soudu Pavel Kotrady.

Soudní znalec přiznal, že jej postup soudu „trochu“ zaskočil. „Domnívám se, že důkazy jsou dost jasné. A taky si myslím, že soud si má opatřovat důkazy podle zákona, když je potřebuje a není jich tam dost. Nevím, proč to vraceli. Nedostal jsem žádnou jinou informaci, než co jsem viděl v tisku,“ doplnil Klicpera.

Podle informací České televize soud v usnesení konstatoval, že chybí přímý důkaz, kdo kyanid do řeky vypustil. Vymezil se také proti pokusu znalce Klicpery. Experiment byl podle soudců proveden za jiného průtoku řeky a chyběli jim srovnávací pokusy u jiných výpustí.

Klicpera přitom už dříve v rozhovoru pro Seznam Zprávy označil pokus s fluoresceinem za důležitý důkazní prostředek. „Spousta lidí tomu nerozumí a myslí si, že když někde nateče jed do řeky, v tu ránu je celá řeka otrávená. Pokusem je jednoznačně doloženo, jak se to míchalo, kde se to míchalo a proč. Jsou k tomu doplňující stanoviska, která ten závěr doplňují,“ byl si jistý svým jednáním.