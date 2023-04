Zemanův advokát zařídil Balákovi „zdržovací“ kličku. Miliony Hradu hned tak nezaplatí

Právník Nespala tvrdí, že to má logiku. „Pokud by Nejvyšší či Ústavní soud následně zrušil odsuzující rozsudek, musela by lesní správa nejen tuto značnou částku ihned vrátit, ale z důvodu odpadnutí právního důvodu její úhrady by ing. Balákovi vznikl nárok i na úhradu zákonného úroku z prodlení, což by při aktuální sazbě 15 % ročně znamenalo neúměrné riziko zatížení veřejných financí,“ vysvětluje Nespala s odkazem na nynější vysokou inflaci v Česku.