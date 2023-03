Odtajněno: Mynář hostil v Lánech zdarma ministry, lékaře i známé z Osvětiman

Seznam Zprávy získaly přehled se jmény dvou desítek Mynářových společníků, které jako mocný kancléř hlavy státu do lesů obory zval na lovy státní zvěře, které byly zdarma . U dvanácti z nich se redakci podařilo zjistit, kdo jsou. I tak se ale jedná o seznam částečný.

Lze předpokládat, že to nejsou všichni, které Mynář do Lánské obory pozval za léta, kdy byl ve funkci. Že se něco takového skutečně děje, upozornili až kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu, kteří na Mynářovy pozvánky k bezpoplatkovým lovům přišli v letech 2019–2021.

Jména 12 mužů, co nedokázali odolat.

„Byl jsem pozván jako člen expertního týmu prezidenta,“ připomněl svoji blízkost k Zemanovu prezidentskému okolí. „Vnímal jsem to jako nějaký bonus k této práci, kterou jsem vykonával zadarmo,“ vysvětluje účast, než přejde k lovecké bilanci.

„Prosím o sdělení, zda s mou účastí vyvstaly, či jsou evidovány nějaké náklady. Jsem připraven tyto výdaje uhradit,“ stojí v dopise, který hodinu po rozhovoru s reportérem poslal František Lukl do Lán.

Účastníkem honu byl i majitel advokátní kanceláře Marek Nespala, jemuž Hrad v Zemanově éře vyplatil za právní služby desítky milionů a který hájil Miloše Zemana v jeho soukromých sporech – za to se také dostal do hledáčku lidí z NKÚ.

„Vnímal jsem to jako pracovní událost,“ vysvětluje ještě Nespala, jehož poslední službou pro kancléře bylo, že zpracoval trestní oznámení na Mynářem vyhozené úředníky, potažmo na špatné hospodaření v Lánech.

Na otázku, zda do trestního oznámení zahrnul i neoprávněný odstřel zvěře, však odpovídá zamítavě: „K tomu jsem nedostal podklady od klienta.“

Z toho, co ze zpráv státních kontrolorů zveřejnil sám Hrad, pracoval pro Zemanovu administrativu v úzkém spojení s právníkem Nespalou také další účastník lánských honů, kde se za odstřel zvěře neplatilo.

Pražský lobbista a píárista Pavel Kočiš však otázkami reportéra není nadšen. „Je to moje soukromá věc,“ odmítal dokolečka vysvětlit svou účast, a to i po připomenutí, že byl pozván neoprávněně nebo že střílel na zvěř, kterou vlastní stát.

Přitom Pavel Kočiš jinak neskrývá, jak náruživým nimrodem je. V roce 2008 se třeba svěřil týdeníku Euro, že nejraději loví „srnčí“, a vyznal se, jaké to je, zažívat „loveckou horečku“ nebo nervozitu, když před posed přijde srnec a podaří se ho skolit. „Pocit štěstí, když pak nejenom trefíte, ale také srnce dohledáte a zjistíte, že ‚má na hlavě‘ to, co smíte střílet. Tedy tu správnou trofej, kterou máte napsanou v povolence,“ svěřil novinářům lobbista Kočiš s tím, že jeho velkým snem je lovit v Africe.