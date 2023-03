Zeman o lovci Mynářovi: Propadl pokušení, nadšený z papalášství nejsem

„Má být v nějaké uličce blízko Hradu. Já jsem tam ještě nebyl. Bude to jenom takové místo setkávání pro lidi, kteří se se mnou chtějí vidět, protože - upřímně řečeno - ze svého domu nemohu udělat průchozí místo,“ řekl v neděli v poslední televizní debatě na CNN Prima News. Kancelář má být podobného zaměření, jako má exprezident Václav Klaus, ale menší.

Zeman připustil, že asistentku mu bude dělat jeho manželka Ivana. „Je to možné, protože ona je teď bez práce a musíme snižovat nezaměstnanost,“ dodal v ironickém tónu.

V televizní debatě došlo i na aktuální politické témata. Končící prezident Miloš Zeman je přesvědčen, že Ústavní soud zruší rozhodnutí parlamentní většiny, na základě kterého má být snížena o tisícovku letošní valorizace důchodů. „Je to právní chyba, kvůli které to asi zamítne Ústavní soud,“ vyjádřil názor.

Podle něj by vláda měla hledat chybějící peníze jinde než šetřit na důchodcích. Soudí, že by se měla držet původního slibu (Babišova kabinetu) a znovu u zaměstnanců zvýšit daň z příjmu. Původně schválené snížení mělo totiž být jen na dva roky. „Radil bych vládě, aby vrátila daňové zatížení na původní hodnotu,“ vyzval Zeman.

Jako velmi sporné by Zeman viděl případné Michlovo odvolání, které připustil nastupující prezident Petr Pavel. „Prezident jmenuje guvernéra, ale nikde není uvedeno, že má právo jej odvolat,“ prohlásila dosluhující hlava státu.

Miloš Zeman se v závěru debaty vyjádřil i k poslední kauze končícího hradního kancléře Vratislava Mynáře, kterou popsaly Seznam Zprávy . Jde o to, že v lánské oboře lovil zdarma trofejní zvěř. Šlo o 11 kusů - jeleni, daňci, mufloni a siky. Podle NKÚ byly tyto bezpoplatkové lovy v rozporu s tehdejšími pravidly.

„Pan kancléř je dlouholetý myslivec, tak mu to nedalo a propadl pokušení. Nedá se říct, že bych tím byl nadšen, i když mi kancléř tvrdil, že je to legální, jelikož regulovaný lov znamená odstřel nějakých maximálně dvaceti kusů zvěře, která by se stejně tak musela odstranit,“ prohlásil v posledním rozhovoru pro CNN Prima News Miloš Zeman.