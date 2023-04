Odsouzený Mynářův ředitel bydlí ve vile Hradu. Za 21 místností platí šest tisíc

Ve funkci ředitele Lesní správy Lány vydržel Miloš Balák přesto, že ho soud opakovaně uznal vinným z pokusů připravit prezidentkou kancelář o miliony. Díky podpoře kancléře Vratislava Mynáře mohl však ohlásit odchod z funkce sám, a to až na konci roku 2022, kdy už končila éra Miloše Zemana a jeho úředníků.

To ale neznamená, že by se Miloš Balák s koncem ve funkci také odstěhoval z rozlehlé vily v Lánech, v níž bydlel jako ředitel. Čtyři dny před odchodem z šéfovského místa naopak podle zjištění Seznam Zpráv podepsal s lánskou lesní správou novou smlouvu, která mu umožňuje užívat státní nemovitost až do konce roku 2025.