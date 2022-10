ANO v bytové kauze ztratilo klacek na vládu. Hnutí naštval „Rajmen s táckem“

Pro hnutí ANO to mohl být po případu Dozimetr další pomyslný klacek na vládní strany.

V kauze nakládání s městskými byty v části Brno-střed však uvázli nejen lidé spjatí s ODS. Policie obvinila i politika ANO Radima Suchánka.

Vedení hnutí Andreje Babiše to nepotěšilo, protože přes tuto kauzu nemůže útočit na koaliční strany s argumentem, že po pražské aféře v dopravním podniku je tu „brněnský Dozimetr“.

„Nebudu zastírat, že mě to štve. Okamžitě skončil jak v zastupitelstvu v Černovicích, tak v hnutí ANO, a to i přesto a bez ohledu na to, že – co víme z médií – měla být jeho role naprosto okrajová,“ sdělila Seznam Zprávám předsedkyně jihomoravské krajské organizace ANO Alena Schillerová.

Loni přitom ANO v Brně prošlo naprostým restartem, kdy původní organizace po korupční kauze Stoka ukončila činnost. „V tuto chvíli jsme zastavili přijímání nových členů a do budoucna mechanismy přijetí zpřísníme. Je to ale složité, členem hnutí byl velmi krátce a ta kauza nijak nesouvisí s jeho politickým působením, ale s civilním zaměstnáním,“ dodala místopředsedkyně ANO.

Suchánka nominovala černovická buňka, razítko na přijetí do hnutí vystavil šéf brněnského ANO René Černý, který se má stát na brněnské radnici 1. náměstkem primátorky Markéty Vaňkové (ODS). Černý na dotazy redakce nereagoval.

Místopředsedkyně krajské organizace ANO Karin Karasová uvedla, že o Suchánkovi straníci neměli příliš povědomí.

„Máme dvoufázové přijímací řízení. Doporučuje místní organizace ANO, schvaluje oblastní předsednictvo. V Černovicích jsme chtěli postavit kandidátku, pan Suchánek za sebou neměl žádný škraloup. Bohužel došlo k selhání. Neznáme se v Brně všichni, pan Suchánek už není členem,“ řekla Seznam Zprávám politička, která je v kraji považována za pravou ruku exministryně Schillerové.

Karasová přiznala, že vedení ANO případ naštval. „Samozřejmě. Všichni jsme zklamaní, že opět do hnutí ANO přišel člověk, který měl takovou věc za sebou. Všichni členové, co řádně pracují, jsou naštvaní. Jeden člověk může zničit práci ostatních poctivých lidí,“ dodala.

Stop pískovně

Radim Suchánek, technik Správy nemovitostí Brna-střed, byl lídrem kandidátky ANO v městské části Brno-Černovice, kde hnutí získalo dva mandáty – i Suchánek se stal zastupitelem, avšak kvůli kauze již rezignoval.

V majetku této městské části je i místní pískovna, která pro politiky představuje lukrativní angažmá. Jenže kolem městské firmy Pískovna Černovice nyní krouží vyšetřovatelé, jak se ukázalo při úterním zásahu kriminalistů. Kvůli aktuálnímu vyšetřování byl pozastaven i nástup brněnského náměstka Petra Hladíka (KDU-ČSL) do vlády na pozici ministra životního prostředí.

Vedení ANO svým zastupitelům dalo pokyn, aby o účast ve struktuře Pískovny Černovice neusilovali. „Případnou účast v koalici nechám na místní černovické organizaci, ale přijetí usnesení týkajícího se pískovny mohu potvrdit,“ uvedla exministryně financí.

Z vyjádření Karasové vyplynulo, že hnutí nechce riskovat, že by se noví zastupitelé do čehokoli – byť třeba jen omylem – zapletli. „Přijali jsme toto doporučující usnesení z důvodu, že nová garnitura za ANO je začínající a nemá zkušenosti, takže bychom byli rádi, kdyby zatím nevstupovala do firem a věnovala se řízení městské části,“ přiblížila.

Klíče od Rajmena

Detektivové skupinu podezřelých monitorovali 2,5 roku. Podařilo se jim tak detailně vykreslit obrázek toho, co se s obecními byty v největší brněnské městské části Brno-střed dělo.

Systém byl jednoduchý – makléř sháněl zájemce o nájemní byty, jeho podřízení pomáhali vytvářet falešné dokumenty a smyšlené motivační dopisy, ve kterých popisovali těžké životní situace žadatelů, a předseda bytové komise Otakar Bradáč (ODS) pak přesvědčil členy poradního orgánu rady, aby pro vybrané zájemce hlasovali.

Svou roli měl i Suchánek, v odposleších nazývaný „Rajmen“. Ten platícím zájemcům zajišťoval hlavně neoficiální prohlídky bytů. Dostával dle odposlechů „tácek“ neboli tisíc korun.