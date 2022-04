Dospiva a další. Koho letos přilákaly obrazy „mazala“ a poslance Faltýnka?

Do galerie Topičův salon na Národní třídě přišly Jaroslavu Faltýnkovi pogratulovat desítky lidí z řad politiků, lidí z byznysu nebo ze státní sféry. Vedle jeho stranických kolegů, včetně předsedy Andreje Babiše, to byli například poslanci z SPD. Mezi nimi i šéf hnutí Tomio Okamura.

Kabátek zareagoval až druhý den, a sice na dotaz, zda by vzhledem k jeho funkci nebylo vhodnější nabídku pozvání na party odmítnout. „Nezlobte se, to je divná otázka. Já jsem byl pozván na narozeniny kolegy, kterého si nesmírně vážím, a nevidím důvod, proč bych mu nepřišel popřát,“ uvedl ředitel VZP Kabátek.

Jaroslav Faltýnek byl do října 2020 druhým mužem hnutí ANO a pravou rukou předsedy a bývalého premiéra Andreje Babiše. Na post prvního místopředsedy ANO rezignoval poté, co byl novináři z deníku Blesk nafocen na takzvané vyšehradské schůzce. V době lockdownu byl přistižen, jak vychází z restaurace, v té době oficiálně zavřené, bez nasazené roušky.

Výtěžek obou dražeb Faltýnkových obrazů šel tehdy na pomoc prostějovské škole Jistota, kam chodí děti s handicapem. Na první výstavě v roce 2018 v pražské Hauch Gallery se tři jeho obrazy vydražily za zhruba 1,5 milionu korun. Nejvyšší částku, rovný milion, dal majitel brněnské společnosti Trade Fides Libor Hledík. Firma vyrábí bezpečnostní systémy, hlídá vojenské muniční sklady, Národní galerii či hrady a zámky. Když reportéři Seznam Zpráv po roce zjišťovali, kde obrazy z aukce skončily, ukázalo se, že za milion vydražené dílo leželo celou dobu v depozitáři, aniž by si jej majitel rozbalil. Sběratel umění Libor Hledík si abstraktní akryl amatérského malíře Faltýnka koupil za tak vysokou částku prý proto, že chtěl pomoci prostějovské škole Jistota. Dobře přitom ví, že takovou hodnotu nemá. „Je to nesmysl, to vědí všichni, včetně pana Faltýnka. Kdybych šel někde kolem galerie a on tam visel, koupím ho třeba za 25 tisíc,“ řekl tehdy Libor Hledík Seznam Zprávám.