Jurečka zarazil projekt, který spolykal miliardy, ale ani po 8 letech nejede

Nynější plán ministerstva tedy je nechat minulost být bez ohledu na náklady, které už projekt nového IT stál. A alespoň do budoucna použít něco z rozpracovaných systémů. „Neumím říct, kolik toho využijeme. Vím, že to nebude sto procent, vím ale taky, že to nebude nula. Jako když stavíte dům ze starších cihel: některá je použitelná, jiná už ne,“ řekl náměstek Trpkoš.

Ministryně Marksová to vysvětlovala objektivními důvody. „Nikdy dopředu nevíte, jak se mění legislativa. Takže logicky to jsou vlastně dvě čísla, která jsou nepoměřitelná. To není, že byla nějaká původní cena a my jsme ji navýšili,“ tvrdila, jak je těžké plánovat ceny IT projektů, které prý ovlivňuje každý zásah poslanců: jakmile Sněmovna odhlasuje, že se dávky nějak zvýší nebo změní, okamžitě se to promítne i do ceny aplikace, již je potřeba přeprogramovat.