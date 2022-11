„Odpověď je ne.“ Fiala by Zemanovu abolici pro Babiše nepodepsal

„Na návrh státního zástupce, soudu či dotčeného obžalovaného by to řešil Nejvyšší soud, který by se vyslovil k tomu, do jaké míry je daný člověk vyňatý z pravomocí orgánů činných v trestním řízení. To samé platí pro odvolací řízení. Pokud by žádná pochybnost nevznikla – na straně soudu, státního zástupce ani dotčené osoby –, Nejvyššímu soudu by se nic nepředkládalo,“ uvedl v pondělí v rozhovoru pro Seznam Zprávy expert na trestní právo advokát Tomáš Gřivna.