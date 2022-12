Odvolací soud rozhodl: Tušl zpět do vězení, Čermák na svobodu

Před začátkem jednání se Tušl ohradil proti tomu, aby v jednací síni pořizovaly zvukový záznam Seznam Zprávy. „To je dezinformační web a to se mi moc nelíbí,“ prohlásil Tušl. Předsedkyně senátu Kateřina Hykešová mu na to odvětila, že to je „jeho názor“ a že jeho požadavku nelze vyhovět.

Čermákův obhájce Norbert Naxera uvedl, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu. „Nejsme spokojeni s tím, že je ta podmínka tak dlouhá, protože v případě, že by byl odsouzen za něco dalšího, a on má několik dalších taky politických věcí, tak by mu to mohlo v podstatě i zhoršit,“ uvedl Naxera.