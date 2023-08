Našel cestu, jak ošidit armádu. Policie stíhá šéfa vojenského majetku

Do téhle šest let staré investice a několika dalších podobných zakázek se nyní vložili policejní vyšetřovatelé: obvinili vedoucího vyškovské posádky Ivo Kouřila, úředníka největšího armádního areálu v Česku, do něhož každoročně plyne 100 milionů korun.

Šéfa správy majetku, jak píší kriminalisté v usnesení o zahájení stíhání, podřízení upozorňovali (a řekli to také při výsleších), že nesedí dokumenty, co mají firmy udělat a jakou práci v reálu odevzdávají. Ivo Kouřil nedbal ani na termíny: zakázky se – bez jakýchkoli sankcí – dokončovaly později, než bylo ve smlouvách. Jindy firmy opravovaly to, co vůbec ve smlouvě neměly. A nepořádek panoval podle svědků i ve stavebních denících.