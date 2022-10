Spor o ryby za milion. Starý rybář jde proti známým advokátům

Karel Samek se opírá o zábradlí dřevěné chatky, kterou před mnoha lety postavil. Správně tady už nemá co dělat, i tu horkou kávu pije na úzké verandě vlastně na černo.

„Doufal jsem, že by mě tady mohli nechat jako správce. Protože tohle je můj život. A ten mi teď vzali. Takže psychicky jsem na nule,“ říká pětasedmdesátiletý muž s pohledem na hladinu rybníka ve Starých Splavech.

Toto místo, jen tři kilometry od slavného Máchova jezera, měl třicet let v nájmu. Vypršel mu letos v červenci.

Ke konci se to však chýlilo už řadu posledních měsíců. Když státní rybník ležící v kokořínské chráněné krajinné oblasti převzali před dvěma lety restituenti, rozhořel se mezi nimi a Karlem Samkem více než milionový spor: Rybář tvrdí, že v rybníku plavou jeho cenné ryby - trofejní kusy staré i dvě desítky let, o které ho prý chtějí zástupci restituentů připravit.

Rybník získali od státu v roce 2020 restituenti Michal a Miroslav Holečkovi. Stalo se v rámci takzvaných náhradních restitucí, kdy lidé, jejichž pole, louky nebo stavební parcely zabrali a zastavěli komunisté, měli od 90. let nárok na jiné státní pozemky (systém restitucí vysvětlujeme stručně v boxu).

Potom mohli restituenti hlásit do soutěží, v nichž jim stát nabízel jiné, náhradní pozemky. Restituenti se v soutěžích svými nároky přebíjeli - kdo jich měl víc, měl šanci vyhrát ty nejlepší pozemky. Tenhle systém přetrvává dodnes. Druhou cestou je podat žalobu na vytipovaný státní pozemek a požadovat u soudu, aby stát musel restituentovi tuhle parcelu vydat.

Rybník ve Starých Splavech není podle rybářů jedinečný pouze tím, že se nachází na krásném místě. Důležité je, že nejde o běžný chovný rybník. Karel Samek zde 30 let cíleně choval velké ryby, kvůli nimž k němu jezdili i nadšenci z Německa nebo Holandska. Za poplatek chytili kapra nebo amura, vyfotili se s nimi - a zase ryby pustili.

Karel Samek na jaře podepsal s právníkem restituentů dohodu o vyklizení rybníku. Stvrzovala, že si může své ryby vylovit - avšak bez toho, aby byl rybník vypuštěn. Co v rybníku a kolem něj zůstane po 1. červenci, za to měl Samek podle smlouvy dostat jednorázovou náhradu tisíc korun.

Dnes Karel Samek říká, že si neuvědomil, co přesně podepisuje. A že byl pod psychickým tlakem, protože kolem předání rybníku měl se zástupci restituentů i nového majitele několik nepříjemných konfliktů. „Jinak bych takovou dohodu nepodepsal,“ namítá Karel Samek.

Za prvé prý není možné takové množství ryb, jaké je ve vodě, vylovit jinak než vypuštěním rybníku. Chytáním na pruty se to nedá zvládnout. A za druhé by se nesmířil s tím, že za ryby - pokud si je nesloví - dostane jen tisícovku odškodného.

Karel Samek i jeho advokát jsou proto přesvědčeni, že to byl od začátku ze strany restituentů a nového majitele rybníku plán: Vytvořit nereálné podmínky, za nichž si smí Samek ryby odvézt - a když to nezvládne, přijít zadarmo k rybám téměř za milion.

Petr Šťovíček, advokát vystupující za restituenty i současného majitele rybníku Daniela Krause, to popírá. Poukazuje na to, že rybář Samek dobrovolně podepsal, že si ryby sloví. Podle advokáta Šťovíčka byl také rybáři Samkovi dvakrát prodloužen termín, do kdy si musí ryby odvézt - jako výraz dobré vůle.