Stát mu daroval kostely a milionové dotace na opravy. Podvod, píše policie

Samotný Jakub Děd o hospodaření s milionovými dotacemi mluvit odmítá. „Nechci to komentovat a ani nemůžu. Jak vás to napadlo?“ řekl na žádost reportérů o komentář k podezřením vzneseným detektivy.

Přes sliby však dodnes nezajistil ani střechu, takže do stavby stále masivně zatéká a její stav se zhoršuje. „Bylo to dlouhou dobu velmi seriózní partnerství,“ popsal starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Podle něj s opravami pomáhali brigádníci, město také Dědovi darovalo dřevo.

Střechy na historické památce se ale město Krásná Lípa nedočkalo. A to přesto, že například Ministerstvo kultury poslalo na práce dotaci 300 tisíc. Z obvinění policistů plyne podezření, že Jakub Děd část peněz vůbec v hrobce neprostavěl. A aby to zakryl, dotačním kontrolorům předložil fiktivní fakturu od firmy Winter Solution, jejímž jednatelem je od roku 2020 on sám. Firma však podle policie žádné práce neudělala.

Krásná Lípa nyní zdevastovanou stavbu získala za symbolických 10 tisíc korun. A střechu chce co nejdříve pořídit za své. „Počítáme, že nás to bude stát do tří milionů korun. Dotace si vzít nemůžeme, tam byla lhůta do ledna, kdy jsme ještě budovu nevlastnili,“ říká starosta Kolář.