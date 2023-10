Vyšetřování u známého exekutora: z účtu jeho úřadu zmizelo 85 milionů

Exekutor Ivanko se dostal do povědomí veřejnosti, když například zahájil exekuci na bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše . Prověřovat Ivankův exekutorský úřad začali policisté poté, co u něj začaly problémy s vyplácením vymožených peněz.

Nikdo není dosud kvůli tomu stíhán, policie však prověřuje či prověřovala různá podezření a to ve více směrech. Nové informace přitom plynou z prověřování, jež policie zahájila poté, co sám Igor Ivanko podal trestní oznámení na dva své bývalé spolupracovníky.

Když však policie oznámení prověřila, případ proti ředitelům odložila a do usnesení o odložení případu uvedla důvod - že podle ní musel Igor Ivanko o vyvádění peněz vědět.

„Nejednalo se o problém, který vznikl v řádu měsíců, ale v řádu let a toto účelové oznámení má zjevně pouze odklonit odpovědnost na jiné osoby a věc přesunout do trestní roviny,“ napsal policejní vyšetřovatel do dokumentu.