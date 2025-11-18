Sem byste babičku nedali. Dům s pečovatelskou službou připomíná skládku

Článek
Do dálky vyčnívající panelový věžák v pražském Braníku má sloužit pod hlavičkou domu s pečovatelskou službou jako útočiště pro obyvatele Prahy 4, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu nebo stáří už nezvládají žít sami a potřebují pomoc s péčí. Celkově je zde 165 bytů v jedenácti nadzemních patrech.
Skutečný stav a nepořádek uvnitř domu ovšem šokoval zastupitele městské části Lukáše Kaisera Zicha (STAN) natolik, že mluví o „životě na skládce“.
Odlámané zvonky. Nafoukaný nepořádek ve vstupní hale. Na dveřích, které oddělují využívané výtahy od chodby s jednotlivými byty, si lze přečíst vzkazy jako „Umři díky!“ nebo rovnou „Chcípněte“ a další vulgární výrazy.
V patře, kde mají svou kancelář i pečovatelé a sociální pracovnice, je znatelná vrstva prachu, stejně jako v dalších podlažích, na schodech lze najít upadlou a už částečně shnilou dýni, nebo odložené kalhoty. Při průchodu domem návštěvník objeví i chybějící osvětlení a úklid na společných balkonech v mezipatrech působí úplně, jako kdyby ho někdo vzdal.
Na jednotlivých balkonech lze najít odložený nábytek, odpady, ale i odpudivě potřísněná křesílka.
V domě působí Ústav sociálních služeb v Praze 4. Ředitelka Ústavu se od stavu v budově distancovala.
„Mohu pouze potvrdit, že zajišťujeme v domě terénní pečovatelskou službu, zatímco úklid společných prostor pravidelně provádí správce objektu,“ uvedla pro Seznam Zprávy písemně ředitelka Linda Obrtelová. Dodala, že další vyjádření dá Městská část Praha 4 prostřednictvím tiskového mluvčího.
Mluvčí Prahy 4 Aleš Berný pak úklid označil za „bezproblémový“.
Sem bych babičku dát nechtěl, říká zastupitel
Zastupitel Lukáš Kaiser Zicha (STAN) se o stavu domu, který ho podle jeho slov „dostal do kolen“ dozvěděl vlastně náhodou. Během léta se zdejších nájemníků před domem ptal, jestli chtějí něco zlepšit a jak se jim v domově líbí.
„Jedna z obyvatelek domu mi odpověděla, že se nemůže koupat, protože nevleze do vany a ani nevyleze a že by chtěla výměnu za sprchový kout. Tato situace mě dostala do domu s pečovatelskou službou a uviděl jsem ten stav,“ popisuje.
Ani po jeho žádosti, aby správcovská firma - společnost 4-Majetková zcela vlastněná Městskou částí Praha 4 – dům uklidila, se podle jeho slov nic nestalo.
„Může se stát i pochybení, ale tohle je velký nedostatek systému. Ten stav tady je strašně smutný. Když odsud odcházím, tak je mi smutno, babičku bych sem dát nechtěl. I když jsem opoziční zastupitel, tak přijímám určitou spoluzodpovědnost. Tento dům je ostudou,“ konstatuje Lukáš Kaiser Zicha.
„Bojíme se mluvit. Nájem máme na rok“
Reportér Seznam Zpráv dům navštívil jako doprovod zastupitele. Měl možnost napřímo nahlédnout do jednoho z bytů, ve kterém žije osamocená prakticky nepohyblivá seniorka.
Byt je zanesený nepořádkem, mezi kterým se prakticky nedá procházet, silně zapáchá a je plný hmyzu, který se po otevření dveří okamžitě začal šířit i do společenských prostor chodby. Žena spí na obnažené molitanové matraci bez povlečení. Při komunikaci působí nejistě a zmateně.
Mimochodem, problém se šířením nebezpečného hmyzu řešila už i Komise pro domy s pečovatelskou službou při Radě Městské části Praha 4 na svém posledním říjnovém zasedání.
„Bylo zmíněno, že existují i dobrovolníci, kteří by mohli pomoci s úklidem, ale nemám zpětnou vazbu, jak to dopadlo. Primárně řešíme umisťování lidí,“ vysvětluje předseda komise Ondřej Růžička, současně i zastupitel Prahy 4 opět za STAN a mluví o tom, že se bude muset do domu sám zajít podívat, v jakém je stavu a jak je uklizeno. „A říkal jsem si, že bych udělal i dotazník mezi lidmi, jak jsou spokojení s úklidy,“ dodává Ondřej Růžička.
V tom může být ale problém. Jak reportérovi vysvětlila jedna z obyvatelek, nájemníci mají obavy se ozvat.
„Bojíme se něco říct. Prodlužují nájem o rok. Bojím se, že když si budu stěžovat, tak mi ho neprodlouží,“ utrousila jedna z obyvatelek a dodala, že pokud by o bydlení přišla, nemá kam jít.
„Aspoň to vidíte, jaké jsou tady podmínky,“ konstatovala na adresu úklidů.
Víme to, ale nic s tím neuděláme
Reportér se zúčastnil i situace, kdy se u osamocené seniorky žijící v zaneseném bytě zastavovaly pečovatelky, které v domě fungují.
„Paní musí sama o sobě chtít, přijít… (pečovatelka nahlíží do bytu), začala bych deratizátorem,“ říká v jeden moment a vysvětluje, že ze své pozice nesmí vůči obyvatelům vystupovat direktivně. „Nemůžu říct, že je to tady cítit, jdeme uklidit.“
„My to všecko víme, víme to, ale nic s tím neuděláme, pokud paní sama nezažádá. Nemůžeme ji nutit. Paní sama za námi nepřijde a my nemůžeme obíhat 170 bytů. Je to, jako bych šla ven a obíhala byty venku, je to to samé,“ vysvětluje v jednu chvíli podrážděně pečovatelka.
Takto situaci komentuje i mluvčí Prahy 4. „V bytech si pak za úklid odpovídají jednotliví nájemníci. Městská část Praha 4 nemůže zasahovat lidem do soukromí a nutit je nakládat s jejich majetkem v těchto bytech nad rámec smluvní povinnosti udržování pořádku. Porušování smluv je řešeno s každým nájemníkem maximálně citlivě a individuálně,“ říká Aleš Berný.
Redakce v obecné rovině popsala situaci Jitce Řeháčková, která působí jako garantka kvality sociálních služeb v Diakonii ČCE.
Zmiňuje, že i když se jedná o „Dům s pečovatelskou službou“ a pro laika to působí jako sociální služba, ve skutečnosti to tak není. „Technicky vzato jsou lidé vůči zřizovateli domu ve vztahu nájemník nájemce a mají jenom povinnosti vyplývající z občanského zákoníku,“ vysvětluje Řeháčková.
„Současně ale pokud vidím, že člověk v důsledku stáří nebo onemocnění přestává zvládat věci a situace pro něj začíná být ohrožující, například se nezvládne postarat o základní hygienu, není schopen se zbavit hmyzu, tak to zase není tak, že by nebyl prostor situaci řešit,“ líčí, že v takové situaci se mohou zejména sociální pracovnicí snažit lidem domlouvat i prostřednictvím neformálních vztahů.
„A v extrémním případě lze upozornit městský úřad, který dá podnět na omezení svéprávnosti, když ten člověk to opravdu nezvládá,“ připomíná nejzazší možnost.