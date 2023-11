„80 tisíc. Jinak prý dědka nevezmou.“ Podle policie to není trestný čin

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Seznam Zprávy mají k dispozici dokumenty ze dvou kontrol, které Ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo v polovině června ve dvou sociálních službách zlínského domova pro seniory Hvězda.

Inspekční týmy potvrdily praxi, kterou Seznam Zprávy popsaly na základě svědectví příbuzných klientů a exzaměstnanců, že vedení Hvězdy podmiňovalo přijetí seniora platbou desítek tisíc korun v hotovosti.

První inspekční tým MPSV v dokumentu uvádí, že „zaměstnanci č. 1 až č. 3 uvedli, že po každém nově příchozím klientovi je požadován sponzorský dar, který je podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Tato praxe byla potvrzena i v rozhovorech s klienty č. 1, 2, 4 a 5,“ popsali kontroloři.

Jak z výsledku inspekce vyplývá, výši sponzorského daru určovala jedna konkrétní osoba a stanovovala ji mezi 50 až 70 tisíci jednorázově. Vždy se podle výpovědi klientů jednalo o darovací smlouvu.

„Domlouvala mi to dcera, zaplatila 50 tisíc korun a do hodiny mě vzali,“ řekl inspektorům jeden z nich. „Jestli přinesu zápisné (finanční dar), tak můžu nastoupit do měsíce. Zápisné bylo 30 nebo 50 tisíc, to si už nepamatuju. Řeklo se to na rovinu a měli na to darovací smlouvu,“ svěřil se další klient Hvězdy. Senioři hovořili i o důvodech, proč tak vysokou sumu zaplatili. „Protože někam jít museli a jinde nebylo místo. Kdyby nezaplatili, nevzali by je,“ uvedli v rozhovoru s ministerskými úředníky.

Hvězda Hvězda, zapsaný ústav, je zaměřena na poskytování sociálních, zdravotních a doplňkových služeb neziskovým způsobem. Jako nestátní zdravotnické zařízení provozuje Středisko hospicové péče a Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Kapacita Hvězdy je 59 lůžek se zvláštním režimem a 14 hospicových lůžek. Klienty jsou senioři s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí) a osoby s jiným zdravotním postižením. Právní forma „zapsaný ústav“ znamená, že zisk z činnosti může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro kterou byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Dar jako podmínka přijetí

Seznam Zprávy se chtěly dotazovat na zjištění ministerské inspekce ředitelky Miroslavy Kalivodové, ale jako v předešlých případech neuspěly. Ředitelka hovor po představení reportéra zavěsila. K darům se vyjádřila redakci naposledy v červnu.

„To není pravda. Finanční dar u nás není podmínkou, proto je to sponzorský dar. V mnohých případech, kdy někdo dar poskytl a pak si to rozmyslel, tak jsme dar vždy vrátili. Tohle vyšetřovala na jedno udání i kriminální policie ve Zlíně a nezaznamenala žádné pochybení z mé strany. Jinak by nás pozavírali,“ vysvětlovala tehdy Miroslava Kalivodová.

A to i přesto, že figurantce Seznam Zpráv několikrát do telefonu řekla, jak si můžete poslechnout v telefonátu, který je součástí textu, že dar je podmínkou přijetí do Hvězdy.

Redakce mluvila s více než dvanácti bývalými zaměstnanci, kteří ve Hvězdě působili na různě vysokých pozicích během posledních pěti let. Seznam Zprávy jejich identitu i pracovní smlouvy ověřily, jména z obav o možnou pomstu ze strany ředitelky Miroslavy Kalivodové exzaměstnanci zveřejnit nechtěli. Jejich svědectví se ztotožňuje se závěry kontrolorů MPSV a přidali pár konkrétních osobních vzpomínek.

„Zpočátku se za dvoulůžkový pokoj platilo 40 tisíc, za jednolůžkový 60 tisíc. Teď se ‚zápisné‘ vyšplhalo na 80 tisíc,“ řekla redakci bývalá sociální pracovnice Hvězdy. „Cenu určovala sama Kalivodová a určovala ji podle toho, jakým autem příbuzný dojede, jak vypadá a také podle odpovědí na dotazy, které máte na nahrávce,“ odkazuje na rozhovor figurantky Seznam Zpráv, který vedla s ředitelkou Miroslavou Kalivodovou o možnosti umístění její fiktivní babičky ve Hvězdě.

„Vždycky se těch lidí ptala, jestli je vdova, vdovec, jaké mají příbuzné, kdo po nich bude dědit, jestli mají ve vlastnictví dům, byt, kolik peněz a tak dále,“ zmiňuje prý klasický „pohovorový“ rituál.

Další bývalá sociální pracovnice a později vedoucí ve Hvězdě potvrzuje, že hlavní motivací vždy byly peníze. „Pamatuju si, že tam přijela babička, 85 let, plakala na recepci a Mirka (ředitelka Kalivodová) jí s klidným hlasem řekla, že ji to nezajímá, ať doveze 80 tisíc a pak jejího dědka vezmou,“ vypráví pár let starý zážitek. Paní byla prý z Otrokovic. „Mirka někoho zavolala, ten ji odvezl domů do Otrokovic, babička přivezla 80 tisíc v hotovosti a byl přijatý. Neměla žádný soucit,“ vzpomíná na svou bývalou šéfovou bývalá vedoucí.

Její kolegyně pracující v administrativním oddělení tehdy ještě v budově v Malenovicích u Zlína uvádí podobný případ. „Jela jsem do práce, koukám, že odjížděl řidič Kalivodové s nějakou paní, pak se vrátili a řidič říká, že až teď máme ranní příjem. Kalivodová poslala paní do nejbližšího bankomatu, který byl v Tescu v Malenovicích, a až když přivezla hotovost, pak se začala chystat smlouva,“ vzpomíná.

Policie: Trestný čin se nestal

Podle závěrů inspekčních kontrolorů docházelo ve Hvězdě k porušení zákona o sociálních službách. Stejný názor sdělil Seznam Zprávám i prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

„Podmiňovat přijetí do domova pro seniory odevzdáním daru je nepřijatelné nejen z morálního a etického pohledu, ale je to v přímém rozporu se zákonem o sociálních službách,“ uvedl. A je prý jedno, jestli se jedná o příspěvkovou organizaci města, kraje nebo soukromý subjekt, kterým je Hvězda.

Porušení zákona podle Petra Šustka, který působí na Katedře občanského práva a je koordinátorem Centra zdravotnického práva na Právnické fakultě UK v Praze, nemusí ale hned znamenat trestný čin. Ten je třeba policií prokázat.

„Pokud by ‚dar‘ sloužil jen k obohacení zástupců poskytovatele bez protihodnoty, pak bychom se mohli dostat až do roviny trestního práva, konkrétně přijetí úplatku,“ domnívá se Šustek, jinak specialista na zdravotní právo a člen Legislativní rady vlády v letech 2014-2018.

Policisté z oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje nic takového ale nevypátrali.

„Případ jsme prověřili, zajistili potřebné materiály a po vyhodnocení veškerých podkladů nezjistili skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že byl spáchán trestný čin, proto jsme nezahájili úkony trestního řízení a věc odložili,“ napsala Seznam Zprávám mluvčí Monika Kozumplíková.

„Co se týká přijetí darů, všechny finanční dary dávali klienti dobrovolně na základě darovací smlouvy a byly použity na chod zařízení. Ač se toto jednání může jevit jako neetické, nejedná se o korupci ani o jinou trestnou činnost,“ upřesnila.

Půjde spor k soudu?

Zlínský kraj podal žádost o zrušení registrace Hvězdy v srpnu a počátkem října jí Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhovělo. Důvodem bylo nedoložení bezdlužnosti. Hvězda dlužila (mimo jiné) Okresní správě sociálního zabezpečení Zlín 6,2 milionu korun za neplacení pojistného za zaměstnance. Z domova by tak k 31. prosinci mělo odejít šest desítek klientů a postará se o ně Zlínský kraj.

Dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí není proti rozhodnutí odvolání. Ředitelka Miroslava Kalivodová chce přesto verdikt zvrátit a na ministerstvo prý poslala žádost o přezkum. Navíc rozhodnutí úřadů hodlá napadnout u soudu. Zlínský kraj ale na výsledek čekat nebude a připravuje se na přesun seniorů.