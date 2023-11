Celodenní pitný režim za 510 korun. Okrádali seniory, říká šéf Asociace

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

500 korun za užívání vlastního elektrospotřebiče, 500 korun za úklid a mytí oken, 465 korun za praní prádla a záclon, 500 korun za správu a údržbu nemovitosti, 510 korun za celodenní pitný režim, 250 korun za zapůjčení televize nebo 200 korun za vyhotovení měsíčního vyúčtování.

To je jen výsek toho, co měsíčně platili klienti Domova služeb seniorům Hvězda v centru Zlína.

Redakce má k dispozici dva protokoly o inspekci poskytování sociálních služeb v domově se zvláštním režimem, které proběhly v červnu po sérii článků uveřejněných na Seznam Zprávách. Příbuzní klientů si stěžovali na mizernou péči o jejich nejbližší nebo na to, že museli platit desítky tisíc korun v hotovosti jako podmínku přijetí.

Ministerští inspektoři toto vše potvrdili. Ve fungování Hvězdy zjistili závažná pochybení a uložili maximální možnou pokutu 50 tisíc korun. MPSV navíc podalo podněty k provedení dalších kontrol inspektorátu práce, finančnímu úřadu a krajskému úřadu. Ten už rozhodl o odejmutí registrace ke konci roku.

Ředitelka Miroslava Kalivodová výsledek kontrol MPSV odmítá. Se Seznam Zprávami nekomunikuje, na otázky nereaguje a redakci zaslala své vyjádření e-mailem.

„Co se týká kvality poskytování sociálních služeb, důrazně se ohrazujeme, že by kontrolní zjištění MPSV při inspekcích dopadla závažně. Celá inspekce ze strany MPSV byla zmatečná, podjatá a zmanipulovaná s nepravdivými tvrzeními a výsledky, které jsme napadli,“ uvedla ředitelka Miroslava Kalivodová.

Ministerští inspektoři v protokolech odhalují, jakým dalším způsobem vedení Hvězdy na seniorech vydělávalo. „Některé činnosti, které poskytovatel uvádí jako fakultativní (placené), u klientů č. 1 až č. 9 jsou základními (hrazené v ceně pobytu nebo ze státních příspěvků),“ píše se v dokumentu.

„Okrádání jako z devadesátek“

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký hovoří o „okrádání seniorů jako z devadesátek“. Zhruba sedmdesát procent toho, co seniorům Hvězda měsíčně účtovala, je podle něj nezákonné.

Inspektoři v dokumentech popsali jednotlivé položky z měsíčního vyúčtování deseti klientů Hvězdy za dva po sobě jdoucí měsíce. Jeden zaměstnanec jim však potvrdil, že tyto položky byly seniorům strhávány pravidelně minimálně od počátku roku.

„Částky za úklid, praní prádla, opravy a úpravy prádla a oděvů, to jsou všechno základní činnosti, které jsou součástí platby za ubytovací služby a nelze je zpoplatnit jako fakultativní činnost. Většina plateb, co tu vidím, je v rozporu se zákonem,“ kroutí hlavou nad vyúčtováním Hvězdy prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Klienti a jejich vyúčtování fakultativních činností Klient č. 1 (březen, 2023) 390,- Hygienické potřeby (toaletní papír, žínky, sprchový gel, šampon, prostředek na nádobí, houbičky na nádobí) 250,- Zapůjčení televize 70,- Zapůjčení mikrovlnné trouby 50,- Zapůjčení rychlovarné konvice 190,- Zapůjčení chladničky s mrazákem 80,- Zapůjčení sklokeramické desky 500,- Užívání vlastního elektrospotřebiče energeticky více náročného nebo spotřebiče v majetku HVĚZDA – televize 500,- Úklid bytových jednotek vč. mytí oken 465,- Praní prádla, praní ložního prádla nad základní rozsah, záclon, označení prádla – dodatečně úpravy a drobné opravy oděvů 500,- Správa a údržba nemovitostí 200,- Zajištění léků pro klienta 1000,- Sepsání smlouvy a administrativní úkony spojené s přijetím klienta 200,- Vyhotovení měsíčního vyúčtování

Inspektoři upozornili například na částku 390 korun měsíčně za hygienické potřeby, což zahrnovalo toaletní papír, žínky, sprchový gel, šampon, prostředek na nádobí nebo houbičky na nádobí. Podle Jiřího Horeckého další nesmysl.

„Opět, to jsou všechno základní věci, které jsou hrazeny v rámci ubytovacích služeb. Některé domovy mohou mít speciální nadstandardní hygienický balíček, jednorázové pomůcky, speciální gely nebo krémy, to si musí klient zaplatit sám, ale pochybuji, že by to byl tento případ,“ zmiňuje Jiří Horecký.

Za nepřijatelný považuje poplatek poplatek za holení (až 390 korun) nebo stříhání nehtů (pedikúra 400 korun). „To jsou činnosti poskytované zdarma,“ dodává Jiří Horecký a odkazuje se na manuál MPSV, kde je přesně popsáno, za co smí a nesmí sociální služby inkasovat peníze. A když inkasují, tak si mohou účtovat nákladovou cenu, nesmí vykazovat zisk.

Z měsíčních výpisů seniorů lze dále vyčíst, že jim Hvězda účtovala poplatky za zapůjčení televize (250 korun), ledničky s mrazákem (190 korun), sklokeramické desky (80 korun), mikrovlnné trouby (70 korun) nebo rychlovarné konvice (50 korun). Inspektoři navíc upozornili, že poplatky jsou účtovány i těm, kteří spotřebiče nemohou kvůli své zdravotní indispozici využívat nebo je nechtějí používat.

Klienti a jejich vyúčtování fakultativních činností Klient č. 2 (únor, 2023) 390,- Hygienické potřeby (toaletní papír, žínky, sprchový gel, šampon, prostředek na nádobí, houbičky na nádobí) 70,- Zapůjčení mikrovlnné trouby 190,- Zapůjčení chladničky s mrazákem 80,- Zapůjčení sklokeramické desky 200,- Užívání vlastního elektrospotřebiče energeticky méně náročného (rychlovarná konvice, kávovar, vysavač) 500,- Úklid bytových jednotek vč. mytí oken 465,- Praní prádla, praní ložního prádla nad základní rozsah, záclon, označení prádla – dodatečně úpravy a drobné opravy oděvů 500,- Správa a údržba nemovitostí 200,- Zajištění léků pro klienta 200,- Vyhotovení měsíčního vyúčtování

Syn jedné z klientek kontrolorům řekl, že jeho maminka na vozíčku není ve stavu, že by si dokázala něco uvařit, přesto platila za půjčení kuchyňských spotřebičů. „V kuchyňce nic nevaříme, nevyužíváme mikrovlnku ani varnou desku,“ sdělili inspektorům klienti, v jejichž měsíčním výpisu se poplatky objevily. „Platím za varnou desku a nic si nevařím,“ uvedli další.

„U některých přístrojů, které jsou energeticky náročnější, jako třeba trouba nebo lednička, může poskytovatel určit nějakou částku za zvýšený odběr nebo revize, ale musí to být pouze ve výši skutečných nákladů. Rozhodně ne to, co si účtuje Hvězda,“ vysvětluje Jiří Horecký.

Senioři platili 200 korun měsíčně za vyhotovení měsíčního vyúčtování a jeden z nich měl naúčtováno 1000 korun za sepsání smlouvy a administrativní úkony spojené s jeho přijetím. Podle Jiřího Horeckého opět věc minimálně nestandardní.

Klienti a jejich vyúčtování fakultativních činností Klient č. 3 (březen, 2023) 620,- Fakultativní stravování – přesnídávka 620,- Fakultativní stravování – svačina 310,- Fakultativní stravování – II večeře 390,- Hygienické potřeby (toaletní papír, žínky, sprchový gel, šampon, prostředek na nádobí, houbičky na nádobí) 250,- Zapůjčení televize 70,- Zapůjčení mikrovlnné trouby 50,- Zapůjčení rychlovarné konvice 190,- Zapůjčení chladničky s mrazákem 80,- Zapůjčení sklokeramické desky 500,- Užívání vlastního elektrospotřebiče energeticky více náročného nebo spotřebiče v majetku HVĚZDA – televize 500,- Úklid bytových jednotek vč. mytí oken 465,- Praní prádla, praní ložního prádla nad základní rozsah, záclon, označení prádla – dodatečně úpravy a drobné opravy oděvů 500,- Správa a údržba nemovitostí 200,- Zajištění léků pro klienta 200,- Vyhotovení měsíčního vyúčtování 120,- Holení

A ty nejvíce do očí bijící částky?

„Platba pět set korun za správu a údržbu nemovitostí je naprosto neuvěřitelná. Úplný nesmysl. To samé celodenní pitný režim za 510 korun měsíčně. To vůbec nevím, co si pod tím představit,“ dodává Jiří Horecký.

Seznam Zprávy chtěly znát detaily fakultativních poplatků, ale ředitelka Miroslava Kalivodová opět nebyla příliš sdílná.

„Vy už jste dosáhl svého. Nezlobte se, ale já mám co dělat. Já jsem vám poslala tiskovou zprávu,“ uvedla ředitelka Hvězdy a zavěsila.

V tiskové zprávě se o penězích strhávaných seniorům nic nepíše.

„Mluvíme o jednoznačném porušení zákona, okrádání klientů, duplicitním placení něčeho, co je hrazeno z úhrad, a není možné to svést na nějakou nevědomost nebo jiný výklad. Tyto věci jsou jasně napsané v zákoně a vedení si jich bylo vědomo,“ shrnuje prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb.