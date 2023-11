Otřesné podmínky, dluhy a povinné „dary“. Problémový dům pro seniory končí

Na alarmující situaci v domově pro seniory Hvězda upozornily Seznam Zprávy počátkem června. Rodinní příslušníci seniorů popisovali dlouhodobé zanedbávání péče, špínu, nedostatek jídla a krádeže. Sami prý museli uklízet, nosit svým blízkým hygienické pomůcky a leckdy je i mýt a přebalovat.

Zatímco bývalí zaměstnanci si stěžovali na nepravidelné vyplácení mezd, ředitelka vyžadovala jako podmínku přijetí seniora do Hvězdy „sponzorský dar“ v desítkách tisíc korun v hotovosti.

Nicméně, vedení Hvězdy se během let dostalo do mnohamilionové ztráty.

Na základě redakcí popsaných zjištění zahájilo ve Hvězdě v polovině června kontroly několik úřadů. Jedním z nich byl i Krajský úřad Zlínského kraje, který zkoumal plnění registračních podmínek. Jednou z nich je doklad o bezdlužnosti, tedy že provozovatel sociální služby nemá daňové nedoplatky vůči státu.

Z dokumentů, které mají Seznam Zprávy k dispozici, ale plyne, že Hvězda dluží (krom jiného) i Okresní správě sociálního zabezpečení Zlín 6,2 milionu korun za neplacení pojistného za zaměstnance.

Ministerstvo proto rozhodlo, že domov přijde o licenci, bez které dál fungovat nemůže.

„Ke zrušení registrace dojde 31. 12. 2023. Důvodem je nedoložení bezdlužnosti při kontrole provedené dne 4. 7. 2023, která je jednou ze zákonných podmínek pro získání oprávnění poskytování sociálních služeb,“ uvedla mluvčí zlínského hejtmana Soňa Ličková.

Seznam Zprávy kontaktovaly ředitelku Hvězdy Miroslavu Kalivodovou s žádostí o vyjádření, ale ta po vyslechnutí otázky telefon zavěsila. Na další telefonáty už nereagovala.

Kraj se postará

Domov seniorů a Dům služeb seniorům Hvězda sídlí v devítipatrovém panelovém domě v samotném centru Zlína. Jeho provoz by měl skončit k poslednímu dni letošního roku. O 59 seniorů se postará Zlínský kraj.

„Aktuálně musí proběhnout takzvané sociální šetření, během něhož potřebujeme zjistit, jaký druh péče klienti vyžadují, a na základě toho pro ně budeme hledat vhodné náhradní zařízení,“ řekla Seznam Zprávám náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, do jejíž kompetence oblast sociálních věcí ve Zlínském kraji spadá.

„Máme připravených několik variant, na kterých spolupracujeme s obcemi a poskytovateli sociálních služeb ve Zlínském kraji. S žádostí o pomoc jsme oslovili také sousední kraje. O všechny klienty služby bude postaráno,“ slíbila Ančincová. Rodinní příslušníci a opatrovníci všech klientů budou prý o nastalé situaci neprodleně informováni.

Hvězda Hvězda, zapsaný ústav, je zaměřena na poskytování sociálních, zdravotních a doplňkových služeb neziskovým způsobem. Jako nestátní zdravotnické zařízení provozuje Středisko hospicové péče a Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Kapacita Hvězdy je 59 lůžek se zvláštním režimem a 14 hospicových lůžek. Klienty jsou senioři s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí) a osoby s jiným zdravotním postižením. Právní forma „zapsaný ústav“ znamená, že zisk z činnosti může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro kterou byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Hvězda = veřejné tajemství

Seznam Zprávy popisovaly dění ve Hvězdě na základě mnoha výpovědí příbuzných současných i bývalých klientů, ale i zaměstnanců na různých pozicích. Po zveřejnění textů se redakci ozvaly další desítky čtenářů a zaslaly své osobní negativní zkušenosti nebo je vyjadřovali v komentářích pod články a na sociálních sítích.

Ředitelka Miroslava Kalivodová považovala komentáře za pomluvy.

„Já těm výpovědím nevěřím. Na každou stížnost je reagováno. To jsou lživé pomluvy. Máme u nás maminku mistra z Nagana, dva zahraniční klienty, máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Dostala jsem dvakrát pět hvězd od prezidenta Asociace poskytovatele sociálních služeb, máme mnoho mezinárodních ocenění a platinové desky. Myslíte si, že kdyby u nás byla tak špatná péče, tak máme 81 lidí na pořadníku?“ odmítala kritiku ze strany příbuzných klientů.

Ředitelka Miroslava Kalivodová zpochybňovala i výpovědi bývalých zaměstnanců.

„Jsou to lidé, kteří u nás nechtěli pracovat, anebo mají osobní problémy hlavně s alkoholem a docházkou do práce, proto museli odejít. A pak rodinní příslušníci, jejichž klienty jsem buď nevzala, anebo museli odejít, protože my tu máme smlouvy na rok a třeba někdo neplatil nebo měl insolvenci, a tak tady prostě nemohli být,“ vysvětlila v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Což ovšem nebyl případ ani jednoho z respondentů, s nimiž redakce osobně hovořila.

„Jsme drazí jako blázen“

Seznam Zprávy se krom péče o seniory zaměřily také na finanční toky v Hvězdě. Upozornily na to, že podmínkou přijetí klienta do Hvězdy byl „sponzorský dar“ v desítkách tisíc korun.

Redakce přinesla příběh muže, který musel před rokem zaplatit 80 tisíc korun v hotovosti formou darovací smlouvy, jinak by jeho příbuzného nevzali. „Ředitelka Kalivodová říkala doslova: Kdybyste měl zájem dát ho k nám, reprezentuje to darovací smlouvu ve výši 80 tisíc korun,“ vzpomněl na její slova.

Redakce požádala figurantku, aby ředitelce zavolala s žádostí o umístění její fiktivní babičky do domova Hvězda. „My nejsme státní zařízení, my jsme soukromé, my jsme drazí jako blázen,“ řekla figurantce už po půldruhé minutě hovoru. „U nás je 80 tisíc vstupní poplatek a pak každý měsíc 22 tisíc,“ vyjmenovala. Během dvou hovorů ředitelka nutnou podmínku přijetí zmínila hned několikrát.

Během následné konfrontace Miroslava Kalivodová otočila. Prý hovořila obecně. „To není pravda. Finanční dar u nás není podmínkou, proto je to sponzorský dar. V mnohých případech, kdy někdo dar poskytl a pak si to rozmyslel, tak jsme dar vždy vrátili. Tohle vyšetřovala na jedno udání i kriminální policie ve Zlíně a nezaznamenala pochybení z mé strany. Jinak by nás pozavírali,“ snažila se vysvětlit Miroslava Kalivodová.

Prezident asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký to považuje za porušení zákona. „Podmiňovat přijetí do domova pro seniory odevzdáním daru je nepřijatelné nejen z morálního a etického pohledu, ale je to v přímém rozporu se zákonem o sociálních službách,“ řekl Seznam Zprávám.