Jurečka ke kauze Hvězda: Podezření jsou vážná, mohou přijít o registraci

Seznam Zprávy minulý týden zveřejnily svědectví lidí, kteří popsali dění uvnitř Domova seniorů Hvězda v centru Zlína. Hovořili o zanedbávání péče o jejich blízké, o mizerné hygieně, šetření na jídle, krádežích nebo personálním podstavu.

Na to samé už loni Ministerstvo práce a sociálních věcí upozornila i dcera jednoho z klientů. Navzdory příslibu vyslání kontroly se ale nic nestalo. Kontroly do domova zamířily až nyní.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rozhovoru pro Seznam Zprávy přiznává, že systém kontrol péče o seniory dlouhodobě selhává.

„Když to srovnám se svým působením na Ministerstvu zemědělství, troufnu si říct, že systém kontroly kvality potravin nebo péče o zvířata je propracovanější,“ říká s narážkou na své někdejší působiště.

Pane ministře, na ministerstvo dorazily v letech 2019, 2022 a 2023 stížnosti upozorňující na žalostnou péči o seniory v domově Hvězda v centru Zlína. Resort nejméně před deseti měsíci vyhodnotil stížnosti jako oprávněné, ale inspekci dosud nevyslal. Proč?

Inspekce tam byla naplánovaná na podzim minulého roku, ale protože došlo ke změně adresy místa zřizovatele, a to teď přiznávám na rovinu, tak z formálních důvodů bohužel neproběhla. V roce 2023 byla inspekce řádně naplánovaná, měla proběhnout, ale ještě se na ni v řádném termínu nedostalo.

Každopádně dneska (v úterý, pozn. red.), když spolu mluvíme, tak tam - i na základě mého pokynu z minulého týdne - probíhá mimořádná inspekce. A abychom opravdu věděli, že bude maximálně objektivní, tak ji nedělají zlínští pracovníci inspektorátu, ale pracovníci z jiného kraje.

Hvězda Hvězda, zapsaný ústav, je zaměřena na poskytování sociálních, zdravotních a doplňkových služeb neziskovým způsobem. Jako nestátní zdravotnické zařízení provozuje Středisko hospicové péče a Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Kapacita Hvězdy je 59 lůžek. Klienty jsou senioři s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí) a osoby s jiným zdravotním postižením. Právní forma „zapsaný ústav“ znamená, že zisk z činnosti může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro kterou byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Proč jste požádal o kontrolu inspektory z jiného kraje?

Mám jisté pochybnosti o tom, jak zlínská expertní činnost v rámci sociálních služeb funguje. Evidujeme konkrétní vážnou stížnost na tamní inspekční pracovnice. Více bych to nerad konkretizoval. Obecně přichází řada stížností na kvalitu práce inspektorů a inspektorek, včetně Zlínského kraje, takže se zabývám otázkou nad celkovou změnou organizační struktury inspekční soustavy a změnou legislativy.

Budu otevřený a velmi kritický: Když to srovnám se svým působením na Ministerstvu zemědělství, troufnu si říct, že systém kontroly kvality potravin nebo péče o zvířata je propracovanější, má daleko lepší analýzu rizika a je schopen mnohem lépe předcházet například vámi popsaným jevům než oblast kontroly péče o seniory v sociálních službách. Sebekriticky to přiznávám, je mi to líto a pracuji na změně legislativy zákona o sociálních službách.

Foto: Facebook, Seznam Zprávy Špatná pověst Hvězdy je ve Zlíně veřejným tajemstvím.

Do redakce přišly desítky e-mailů, pod články jsou další desítky komentářů od konkrétních lidí, kteří popisují osobní negativní zkušenost s Hvězdou, která ale trvá už mnoho let. Jak je možné, že ta mizerná pověst trvá tak dlouho?

To, co jste v článku konkrétně popisovali: Proleženiny, pády, zlomeniny, i ta následná velká nespokojenost ze strany lidí, se k nám nedostalo. Stížností evidujeme jen pár. I to je ale ukázka toho, že systém kontrol nefunguje, nebo jsou jen bohužel „technicistně“ prováděny.

V celém systému kontrolních činností v sociálních službách máme už léta problém spočívající v tom, že za ty dlouhé roky není ta kontrola příliš orientovaná na kvalitu péče poskytovanou klientovi, ale spíše se jedná o administrativní nebo technickou záležitost.

Připravujeme velkou novelu zákona o sociálních službách, v níž chceme, aby se kontrolní činnost daleko více zaměřovala na otázku kvality poskytované služby.

Ředitelka Hvězdy přiznává jen drobná pochybení Ředitelka Hvězdy Miroslava Kalivodová veškeré výtky od počátku odmítá a považuje je za lživé pomluvy bývalých zaměstnanců a zhrzených příbuzných klientů. Jisté potíže nicméně už dříve připustila. „Měli jsme akorát problém, že jsme zrušili jedno středisko v Malenovicích, přestěhovali jsme se do centra Zlína, a to víte, že řada klientů to nelibě nesla. Bohužel to se stalo. Jsme jenom lidé, chyby u nás určitě jsou a tak dál, ale myslím si, že prostě se snažíme. Já tam jsem od pěti od rána do večera. Snažím se, aby to oddělení fungovalo, abychom nezkrachovali,“ uvedla. Stěžovala si, ale nikdo nekonal. Mezitím její otec v domově důchodců zemřel

Otevřeně tady říkám, že základní problém je vůbec v nastavení zákona - překlápět tu metodiku do praxe. To je jedna věc. A druhá jsou samozřejmě kvalitní lidské zdroje v terénu. A i to, otevřeně přiznávám, je další velký problém.

V zásadě je celý systém inspekce a controllingu v rámci sítě sociálních služeb dlouhodobě velmi podceněný a nedořešený. Pravdou je, že v současné době neumíme zabezpečit pravidelné kontroly tak, aby proběhly alespoň jednou za pět let. Problémy jsou i v samotném systému kontrol, který je více formální, než aby se zaměřoval přímo na kvalitu péče poskytované klientům.

Je tu velký prostor ke zlepšení i v oblasti prevence, edukace, vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb nebo ve výši sankcí.

Zlínský kraj: Čekáme na výsledek inspekce MPSV Také Zlínský kraj počátkem února 2023 požádal - na základě několika stížností - Ministerstvo práce a sociálních věcí o kontrolu, která však neproběhla. Až na základě výsledků té aktuální, mimořádné, se bude zabývat tím, jestli Hvězdě ponechá Registraci poskytovatelů sociálních služeb. „Jelikož organizace Hvězda není zřizována Zlínským krajem, v oblasti kontroly máme jen velmi omezená oprávnění. Jsme kompetentní provádět pouze ‚papírové‘ veřejnoprávní kontroly zaměřené na čerpání finančních příspěvků,“ sdělila Seznam Zprávám náměstkyně hejtmana Hana Ančincová (Piráti), která má na kraji na starosti oblast sociálních věcí.

V těch e-mailech se mimochodem také píše, že ředitelka Hvězdy Miroslava Kalivodová podmiňovala přijetí seniora zaplacením sponzorského daru ve výši desítek tisíc korun. Seznam Zprávy jeden nedávný příklad popsaly. Jak se vám jeví toto?

Pokud se takovéto jednání dělo, je to důvod pro zahájení řízení a je to v rozporu se zákonem. Žádná sociální služba nesmí přijetí kohokoliv podmiňovat darem.

Figurantka Seznam Zpráv volala přímo ředitelce s tím, že by do Hvězdy ráda umístila svou fiktivní babičku. Ředitelka několikrát zdůraznila, že podmínkou je sponzorský dar ve výši 80 tisíc korun v hotovosti. Přes to prý nejede vlak.