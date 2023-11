Hvězda naprosto vybočuje. Jurečka o inspekci v domově pro seniory

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ukončilo dvě inspekce ve zlínském domově pro seniory Hvězda a zjistilo několikeré porušení zákona.

„To, co se dělo ve Hvězdě, není ani náhodou standardní věc,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy ministr Marian Jurečka s tím, že navrhují maximální výši pokuty.

Na alarmující situaci upozornily Seznam Zprávy počátkem června. Rodinní příslušníci seniorů tehdy popisovali dlouhodobé zanedbávání péče, špínu, nedostatek jídla a krádeže. Sami prý museli uklízet, nosit svým blízkým hygienické pomůcky a leckdy je i mýt a přebalovat.

Zlínský kraj nyní Hvězdě k 31. prosinci 2023 zrušil registraci. Důvodem bylo, že nedoložil bezdlužnost, která je jednou ze zákonných podmínek pro poskytování sociálních služeb.

Ústav podle kraje dlužil 6,2 milionu korun Okresní správě sociálního zabezpečení, a to za neplacení pojistného za zaměstnance.

Krom toho dluží také přes pět milionů korun městu Zlín. To od soukromé firmy odkoupilo budovy a pozemky v Malenovicích i s dluhem Hvězdy, která firmě neplatila nájem i vodné a stočné.

Jaký je status quo ohledně domova pro seniory Hvězda?

Zlínský kraj rozhodl o odejmutí registrace kvůli nedoložení bezdlužnosti a my jsme to rozhodnutí potvrdili. Ve Hvězdě navíc proběhly dvě inspekce MPSV a obě zjistily závažná pochybení.

Kontroly jsou nyní ukončeny a probíhá správní řízení, kde se rozhoduje o výši pokuty. My navrhujeme tu nejvyšší možnou. Největší potrestání pro poskytovatele je však to, že mu odeberete registraci. Tím příběh Hvězdy skončil.

Ředitelka Hvězdy Miroslava Kalivodová podala žádost o přezkum rozhodnutí, tedy ještě není tak úplně konec příběhu.

Ministerstvo se žádostí o přezkum zabývá a v zákonné lhůtě ji vyhodnotí, nicméně rozhodnutí o odejmutí registrace je pravomocné.

Jaká závažná pochybení inspektoři ve Hvězdě zaznamenali?

Kdybych to měl stručně v bodech vyjmenovat, tak inspektoři zjistili větší počet klientů, než bylo dáno v registru poskytovatelů sociální služby. Byl tam případ člověka, kterému byla poskytována sociální služba bez uzavřené smlouvy. Poskytovatel uváděl jiné místo poskytování služby, než bylo uvedeno v registru poskytovatelů služeb. Účtovaní základních činností, které jsou hrazeny z příspěvků na péči označovanou jako fakultativní činnosti, nebo naprosto neuvěřitelný požadavek na složení sponzorského daru jakožto předpoklad pro to, aby byl klient přijat.

Hvězda naprosto vybočuje

Když to porovnáte s jinými inspekcemi jinde, jak si stojí tento případ?

To, co se dělo ve Hvězdě, není ani náhodou standardní věc. V ČR máme privátní poskytovatele sociálních služeb, kteří nejsou v síti a mají pouze registraci, stojí velmi silně na tom komerčním vztahu s klientem, mají dobře nastavené etické vztahy s klienty a rodinnými příslušníky, ale nechovají se takovým způsobem. Hvězda v tomto směru naprosto vybočuje.

Čím vybočuje?

Třeba tím, že vám natvrdo řeknou: „Složte sponzorský dar, nebo se s vámi nebudeme bavit o umístění například vašeho rodiče.“ Přesně to totiž vyplývá z rozhovorů, které vedli naši inspektoři s rodinnými příslušníky klientů Hvězdy.

U toho se zastavme. Policie konstatovala, že toto jednání bylo sice neetické, ale nedošlo k trestnému činu, protože klienti prý dávali finanční dary dobrovolně na základě darovací smlouvy. Jak se vám tento závěr policie jeví?

Mně jako neprávníkovi to přijde zvláštní, ale je to věc, kterou hodnotí policie, a mně nepřísluší ji komentovat. Samozřejmě bude-li požadavek ze strany policie na nějakou konzultaci, velmi rádi ji poskytneme.

Hvězda Hvězda, zapsaný ústav, je zaměřena na poskytování sociálních, zdravotních a doplňkových služeb neziskovým způsobem. Jako nestátní zdravotnické zařízení provozuje Středisko hospicové péče a Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Kapacita Hvězdy je 59 lůžek se zvláštním režimem a 14 hospicových lůžek. Klienty jsou senioři s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí) a osoby s jiným zdravotním postižením. Právní forma „zapsaný ústav“ znamená, že zisk z činnosti může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro kterou byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Pokuta? Maximálně 50 tisíc

Nemůže to být v uvozovkách inspirace pro ředitele dalších sociálních služeb, aby podobně podmiňovali přijetí klientů penězi formou darovací smlouvy, když jim za to nic nehrozí?

Já si myslím, že rozhodně nemůže. Pokud to policie opravdu nevidí jako trestný čin a bude k tomu takto přistupovat, tak pro mě je to další impulz k tomu, že to zahrneme do změn v rámci novelizace zákona o sociálních službách.

Požadovat sponzorský dar je nepřijatelné a navíc dle toho, co říkali naši inspektoři, se výše daru lišila v desítkách tisíc korun podle zvláštního klíče. I to je naprosto netransparentní a neetický postup. Není normální, aby standardní poskytovatel, který není v síti, nefungoval transparentně. Vnímám tu ohromný rozdíl mezi chováním jiných poskytovatelů a chováním Hvězdy.

Policie tedy trestný čin v jednání vedení Hvězdy neshledala, nicméně inspektoři ve zprávách konstatovali několikeré porušení zákona. Co z tohoto plyne?

Na základě našich zjištění jsme navrhli maximální možnou pokutu, a to 50 tisíc korun.

Padesát tisíc korun?

Já jsem ten zákon nepsal, já přišel do systému, který tady je. Vy se na mě tak díváte…

Mně to taky přijde absurdní. Můžu na to zanadávat, to je ale vše. S tím nic nenadělám. Já ten zákon každopádně hodlám změnit.

Já jen, že ředitelka Miroslava Kalivodová vybírala jednorázově 40 až 80 tisíc korun za klienta. Další peníze dostávala za fakultativní služby, které jsou přitom základní. A za to dostane pokutu 50 tisíc korun?

To je všechno, co můžeme dělat. Pochopte to, že od roku 2014 došlo k tomu, že sociální systém je nastaven tak, že primárně za to, co a v jaké kvalitě funguje na území krajů, není zodpovědné ministerstvo, ale kraje. My tam máme akorát rozsah agendy v rámci kontroly péče o seniory.

To, že je výše pokuty nastavena na tuto částku, je pro mě samozřejmě ne úplně pochopitelné, ale tak to zatím je. Nicméně v minulosti jsme valorizovali výši pokut v jiných oblastech, tak ji budeme valorizovat i tady.

Do zlínského domova pro seniory byli vysláni ministerští inspektoři z jižních Čech. Proč ne zlínské inspektorky?