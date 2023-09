Známého exekutora, který poslal do exekuce také Babiše, prověřuje policie

Soudní exekutor Igor Ivanko, který se loni dostal do povědomí veřejnosti, když zahájil exekuci na bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše , je nyní sám v problému.

To, že se policie případem zabývá, potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. „S ohledem na probíhající prvotní fázi přípravného trestního řízení není možné k věci poskytnout žádné další a bližší informace,“ uvedl Cimbala.

„Podali trestní oznámení, já se k tomu nebudu vyjadřovat. Až to vyšetří policie, tak potom,“ řekl Seznam Zprávám Igor Ivanko.

Jedna z kárných žalob byla podána poté, co v úřadu Igora Ivanka proběhla podle prezidenta Exekutorské komory Jana Mlynarčíka série kontrol. Ani k těmto podaným žalobám se však Ivanko vyjadřovat nechtěl.

Komu a kolik peněz exekutor nevyplatil, není jasné. Ministerstvo spravedlnosti ani státní zástupci to nechtějí právě kvůli policejnímu vyšetřování říct.

Podle už citovaného policejního usnesení pak úřad Igora Ivanka neposlal peníze také firmě Intrum Czech. U ní částka letos na konci července narostla už na více než 11,1 milionu korun. Tato společnost do dokumentu, který je součástí spisu, napsala, že s Ivankem chtěla loni na podzim podepsat uznání dluhu.

Exekutor to ale podle vyjádření firmy odmítl a pouze ústně slíbil, že firmě bude splácet 800 tisíc korun měsíčně. Další peníze, které vymohl, však společnosti podle policejních dokumentů nevyplatil. A kvůli tomu za tři čtvrtě roku – jak Intrum Czech také do zmíněného dokumentu uvedla – narostl dluh o dalších více než 2,5 milionu.

Igor Ivanko odmítl, že by převod pozemků měl souvislost s tím, co prověřuje policie. „Ty nemovitosti jsem nabyl dávno za socialismu. Absolutně to s tím nesouvisí,“ řekl Seznam Zprávám Ivanko.