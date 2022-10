Andrej Babiš je v exekuci, nesmí nakládat se svým majetkem

Minulý týden, jak už v neděli uvedl pořad České televize 168 hodin, byla exekuce zahájena. Z dokumentu soudního exekutora Igora Ivanka, který mají Seznam Zprávy k dispozici, vyplývá, že Babiš má do poloviny listopadu čas na to, aby se omluvil tak, jak mu to nařídil soud.