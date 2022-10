Konec dohadům. Babiš bude kandidovat na prezidenta

Expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš bude kandidovat na prezidenta. Uvedl to ve vysílání televize Nova.

Uvedl také, že jedním z důvodů jeho kandidatury je postavit se vládě Petra Fialy. „Musím říct, že od momentu, kdy jsem vstoupil do politiky, tak jsem měl a mám jediný cíl, aby se lidem v naší zemi žilo líp, a když vidím, jak nefunguje vláda České republiky a jak málo pomáhá lidem, jak je neakční, jak pomalu pomáhá, tak jsem se nakonec rozhodl do toho jít,“ dodal Babiš na Nově.

Šéf ANO se v neděli odpoledne zhruba po roce setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Prezidentská kancelář ani sám Babiš nechtěli toto setkání komentovat. Oficiálně mělo hnutí ANO oznámit svého kandidáta do prezidentské volby v pondělí.

Již v neděli po poledni Seznam Zprávy zjistily, že centrála ANO pověřila jednotlivé krajské organizace s pomocí Babišova nového turné, které má začít 2. listopadu. Již to naznačovalo, že Babiš se nakonec vrhne do prezidentských voleb jako kandidát.

V neděli přitom 1. místopředseda ANO Karel Havlíček tvrdil, že předsednictvo ANO v pondělí nejdříve probere kandidáta na prezidenta a až poté oznámí, kdo do voleb za hnutí půjde.

To překvapilo místopředsedu ANO Ivo Vondráka. „Kdo bude skutečně nominován na prezidentský post, ale jako místopředseda hnutí skutečně nevím. Jsou tedy pro mě dost překvapující tvrzení, že je vše dohodnuto,“ napsal Seznam Zprávám moravskoslezský hejtman v neděli po poledni.

Jako první zareagovala na Babišovu kandidaturu prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. „Andrej Babiš ani po dlouhém pátrání nenašel nikoho lepšího, než je on sám, přestože mu prognózy do druhého kola moc šancí nedávají. Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech,“ uvedla na sociálních sítích.

Další z uchazečů o Hrad Petr Pavel spojil Babišovu kandidaturu s nedávnými články o své minulosti. „Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě vůbec nepřekvapuje, že Andrej Babiš do toho jde. Osobně se těším, že do debat přinese oživení, ale obecně jeho kandidaturu vnímám jako hrozbu pro Českou republiku, a to kvůli populismu, který zosobňuje,“ uvedl Pavel.