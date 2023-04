Na post šéfa ČT se hlásí osm zájemců. Objevila se dvě nová jména

Mezi politiky napříč stranami je patrná obrovská poptávka po změně po téměř dvanácti letech, co veřejnoprávní televizi řídí Petr Dvořák. Jenže zároveň se shodují, že mezi adepty nevidí dostatečně silnou figuru, která by byla Dvořákovi soupeřem a zároveň nabízela opravdovou změnu.

„ČT stojí na velkém rozcestí. Prostředí se velmi mění. Jsou tu nové streamovací platformy, globální i lokální, české komerční televize investují mnohem více do vlastní tvorby, objevují se nové distribuční cesty, technologie, jiná očekávání uživatelů a diváků. Česká televize na to musí reagovat rychle, bez tápání i zbytečných chyb,“ řekl Dvořák.

„Televize potřebuje nové impulzy a myslím, že jí mám co nabídnout. V posledním období se můj názor, kudy by se měla televize ubírat, lehce liší od toho, co navrhoval současný management, a rád bych tak Radě ČT svou představu předložil. Nesouvisí ani tak s tím, jaké pořady vyrábět, ale s tím, jakým způsobem by se měl stavět rozpočet a kolik peněz televize na svoje fungování potřebuje,“ řekl pro agenturu ČTK Souček.