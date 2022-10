Pískovna Černovice z korupční kauzy, jak s ní dál, popisuje starostka Quittová

Pískovna v brněnských Černovicích figuruje v aktuální korupční kauze, kvůli které minulý týden zasahovala na několika místech v Brně policie. Ve vazbě skončilo sedm lidí. V současné chvíli je proto pískovna bez vedení. Postu jednatele se totiž minulý týden vzdal Jiří Novotný (ČSSD) a druhý jednatel Jiří Hasoň (KDU-ČSL) byl z funkce odvolán. Předpokládá se, že jsou oba ve vazbě.

Městská část teď jedná o tom, zda a za jakých okolností pískovnu převede na město Brno. Seznam Zprávy přinášejí rozhovor se starostkou městské části Brno-Černovice, Petrou Quittovou (STAN).

Co vás vedlo k takové rychlosti předřadit dění v pískovně Černovice a jednání o předání pískovny městu před třeba koaliční prohlášení? (pozn. redakce - Jednání se konalo v pondělí 24. 10. a předem o tom nevěděli ani zastupitelé.)

Vedly mě k tomu skutečnosti minulého týdne. Od úterka procesně řeším chod celé pískovny. Podáním rezignace pana Novotného a odvoláním pana Hasoně jsme se dostali do takového vakua. Na městě Brně proběhlo jednání současné koalice, která je zastoupena identickými subjekty v rámci města a naší městské části. Takže ten požadavek byl vznesen od nich, jestli jsme ochotni se bavit o tom, zda vůbec zahajovat ta jednání. Já to vnímám tak, že toto není rozhodující schvalovací proces. Je to jen o tom, že začneme s městem, respektive paní primátorkou Vaňkovou a dalšími lidmi, kteří zaštitují majetek, jednat.

Ale proč je potřeba jednat takhle rychle?

Protože ten proces případného převodu nebo „odsvěření“ společnosti je proces na několik měsíců a jsou tam věci, které s pískovnou souvisejí. V návaznosti na uzavření memoranda mezi společností CTP a městem Brnem do toho vstupujeme. V současné době je pozastaveno soudní řízení všech soukromých vlastníků, kteří mají jediného zástupce. Měli jsme s městem dohodu, že nebudou požadovat úhrady za své pozemky, které se jim skutečně neplatí, i přestože by pískovna měla platit řádově několik milionů ročně. Jedna z podmínek ve vztahu k městu byla, že se budeme snažit maximálně tuto majetkovou věc vyřešit.

Takže odpovědnost by teď případně nebyla na vaši městskou část, ale na město Brno.

Pravděpodobně ano, protože město má určité strategické cíle a já nedovedu posoudit, zda tady ty kroky by jim pomohly. My ale chceme spolupracovat s městem a nezdráháme se jednání. Nechci teď však spekulovat o tom, na základě jakých podmínek bude co vyjednáno. Je to dlouhodobý proces nějakého konsenzu, tak aby městská část Brno Černovice vyšla s čistým štítem a skutečně jsme měli ty finance na to, abychom mohli provádět investice většího charakteru.

Kdy chcete mít jasno o novém jednateli pískovny?

Co nejdříve, protože ta věc se nedá dlouhodobě udržet v takovém stavu, v jakém je. Dejme tomu v průběhu 10 až 14 dnů. Probíhají jednání s některými lidmi. Oťukáváme si ty, kteří by mohli být za těchto okolností vůbec schopni se tam postavit a začít podepisovat některé mandatorní výdaje typu nafty, chodu oprav strojů a tak dále.

Dá se říct, zda jednatel bude někdo z koalice, nebo to bude někdo externí?

Na tom je mezi koaličními partnery shoda, že to nemůže být žádný politický nominant ze zastupitelstva ani žádný zastupitel. Ideálně si představujeme člověka mimobrněnského, který neměl nikdy žádné spojení s městem Brnem.

Proč bude tentokrát jenom jeden jednatel? Dříve byli dva.

Tak jak do pískovny dříve chtěli všichni, tak v současné době je velmi těžké sehnat nějakého krizového manažera. Ta doba je tak turbulentní a krátká, že je pro nás přijatelnější hledat jednoho než dva. Zastupitelstvo v tomto směru muselo schválit změnu zakládací listiny. Pokud by nedošlo k její změně a byli tam pořád dva jednatelé a my vybrali jednoho, tak nám to do obchodního rejstříku notářsky nezapíší. Tím by se pískovna dostala do obrovských provozních problému. Už teď řešíme to, že není jedna faktura pro společnost, která nám tankuje všechny stroje, uhrazena. Pokud nebude uhrazena, příště ta společnost nepřijede a my bychom zavírali provoz, což nechceme.

Můžete říct, zda je pískovna Černovice v rámci razie mezi poškozenými subjekty?

Můžu říct jen to, že nemám informaci, že by na Pískovnu Černovice bylo podáno trestní řízení.

Pokud je pravda to, co říká policie, tedy že si bývalí jednatelé brali úplatky z toho, co se zaváželo do odpadové firmy Ing-Czech, tak šlo o miliony korun, které dostávali jednatelé, a ne pískovna. Zvažujete, že byste se v tomto ohledu přihlásili jako poškození?

Pokud to bude skutečně tak, jak se spekuluje, tak jsme ze zákona povinni se přihlásit ke škodě vzniklé na společnosti, která je ve vlastnictví městské části. Nemůžeme pro to udělat nic jiného než požádat o to, aby byla nahrazena případná ztráta, která pískovně vznikla.

Bývalý náměstek primátorky Petr Hladík (KDÚ-ČSL) dlouhodobě mluvil o tom, že by chtěl, aby na místě pískovny vyrostl park. Byla to vlastně taková vize města. Vy se s tím ztotožňujete?

Jako starostka jsem byla součástí výběrové komise složené z 35 lidí. Trvalo to několik měsíců. Ta etapizace je rozkouskována na tak dlouhá období, že si myslím, že se této vize Brno dočká nejdřív roce 2072. Nicméně město představu parku má a bylo by skvělé, kdyby se v budoucnu podařila realizovat. Brno by si zasloužilo další park typu Lužánek (pozn. redakce – největší a nejstarší městský park v Brně).

Jaká je motivace města, proč chtějí mít pískovnu pod sebou?

Je tam několik soukromých vlastníků, kteří vlastní malá políčka. Vnímám to z pohledu praktičnosti, že každá firma by tam měla toto nasekáno, tak to chce nějak vyřešit, aby měla ten celistvý pozemek jenom pro sebe. Opozice to vidí jinak. Podle mě na tom není nic složitého, že se to posune a různými směnami se docílí toho, aby pískovna těžila pouze na svých pozemcích, které bude mít svěřené jako celek.

Takže argument Brna je scelení těch pozemků.

Pravděpodobně ano.

Kdy by podle vás bylo ideální, aby se Pískovna Černovice „odsvěřila“ městu Brnu?