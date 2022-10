Je ve střetu zájmů, tvrdí o Hladíkově pravé ruce policie. Leder to odmítá

Navzdory policejní razii před týdnem v úterý, která vedla i do kanceláří obou politiků, se stal úspěšný advokát Leder na konci minulého týdne starostou brněnských Žabovřesk. V aktuálním případu, v němž skončilo ve vazbě sedmi lidí, obviněný není.

Vyšetřovatelé ho však viní ze střetu zájmů. Podle policejních dokumentů, do kterých Seznam Zprávy nahlédly, totiž advokát rozdával právní rady svému kamarádovi Michalu Horkému. Právě brněnský byznysmen Horký přitom podle kriminalistů vedl organizovanou skupinu, která ovlivňovala privatizace městských bytových domů a pokusila se ovládnout městskou Pískovnu Černovice.

Uvedli také, že pokud Horký potřebuje nějaké své cíle a záměry prosadit na úrovni komunální politiky města Brna, tak se jde radit za Lederem do jeho kanceláře.

Leder nařčení pro Seznam Zprávy důrazně odmítl. „Co se týče byznysu, řešili jsme (s Horkým) spíš okrajové věci. Vím, jak je v zákoně upravený střet zájmů, a v žádném případě nikdy nepřebírám právní zastoupení tak, abych se do střetu zájmů dostal. To, co je tam uváděné, není pravdivé,“ uvedl politik pro Seznam Zprávy.