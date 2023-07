Každý den nová pohroma. USA zažívají krutý „nový klimatický normál“

Označení nový normál se v kontextu extrémního počasí používá v momentě, kdy jsou extrémy tak časté či výrazné, že svádí k přehodnocování definice toho, co považujeme za normální.

„Klimatická změna se děje teď a tady. Není nikde daleko v Antarktidě ani v budoucnu. Jsou to právě tyto extrémy počasí, které právě všichni prožíváme,“ řekl k tomu pro deník New York Times světoznámý klimatolog z Pensylvánské univerzity Michal Mann.

Takhle to vypadalo minulý týden ve městě Montpelier:

„Při bouři Irene pršelo 12 hodin a pak to přestalo. Tohle ale bylo jiné. Neustávající déšť trval 48 hodin,“ řekl k tomu tamní republikánský guvernér Phil Scott.

Protipovodňová opatření podle New York Times neselhala úplně, ale na mnoha místech se ukázalo, že i přes velké investice a 12 let příprav jednoduše nebyla dostačující.

Deník to ilustruje příběhem muže z těžce zasažené vesnice Ludlow, která byla vytopená i při bouři Irene. 68letý Bill Korzon uvedl, že po tragické bouři v roce 2011, kdy měl doma asi 10 centimetrů vody, zvedl svůj mobilní dům raději rovnou o 40 centimetrů. Minulé pondělí se ale ukázalo, že ani to nebyla dostatečná rezerva a jeho obydlí opět zaplavila voda. Korzon si novinářům postěžoval, že v jeho věku už se opravy a případné další zdokonalování ochrany proti velké vodě bude dělat těžko. S manželkou proto zvažuje, že se z jinak klidného a milovaného Vermontu přestěhuje.

Vydatné deště způsobovaly škody na mnoha dalších místech po celém Severovýchodě. Obzvlášť zasažená byla i nížinná oblast kolem řeky Hudson na sever od města New York, kde voda usmrtila i jednu ženu, když se snažila dostat do bezpečí.

Na druhé straně země mezitím panuje horko. Extrémně vysoké teploty podle odhadů momentálně zažívá asi 50 milionů Američanů v oblasti táhnoucí se od Floridy do Kalifornie.

Teploty se každý den vyšplhaly nejméně na hranici 37,7 °C už téměř měsíc v kuse. Poslední asi dva týdny bylo dokonce denně nad 43 °C. Meteorologové předpokládají, že horko vydrží i do dalších dní, a pokud se tak stane, v úterý bude překonán městský rekord 18 po sobě jdoucích dní s teplotami nad 43 °C. Chlad poskytnou jen klimatizace nebo některá z 62 městských ochlazovacích center, protože i v noci přetrvávají teploty nad 30 °C.

„To nejhorší teprve přijde. Jsme teprve na začátku,“ okomentovala pro NYT nezvykle brzký příchod veder do města místní 19letá studentka Stacey Sosa s tím, že očekává ještě měsíce trvající vedro.

Kvůli změně klimatu je horkých dní globálně stále víc. Konkrétně ve Phoenixu jich podle klimatoložky Erinanne Saffellové z Veřejné vysoké škola v Tempe bylo na začátku minulého století ročně průměrně pět, zatímco průměr z posledních let činí 27 horkých dní.

Označení jevů pochází ze španělštiny. El Niño znamená chlapeček a La Niña holčička. Má pocházet z Peru, kde si jevů rybáři všímali už před stovkami let.

Za „naprosto šokující“ označil meteorolog Bob Henson nedávno naměřenou teplotu moře omývajícího souostroví Florida Keys. Minulé pondělí tam byla naměřena teplota vody přes 36 °C, což je podle meteorologů asi o pět stupňů víc, než je pro danou dobu roku běžné. Navíc i v hlubších vodách v podstatě okolo celé Floridy byla voda teplejší než 30 °C. Další meteorolog Andrew Orrison z národní meteorologické služby to označil za „neskutečné“.

Jako o klimatickém varovném signálu se v USA už minulý měsíc mluvilo i o bezprecedentních požárech v Kanadě, které zahalily kouřem velká americká města včetně například New Yorku. Ty hoří dosud a v posledním zhruba týdnu je posílilo i výjimečně teplé počasí.

Momentálně v Kanadě hoří 877 požárů. Podle spálené plochy jde už od konce minulého měsíce o nejhorší zaznamenanou požárovou sezonu v historii. A to ještě zdaleka nekončí.

Stejně jako k ostatním výše popsaným jevům i k požárům zásadně přispívá změna klimatu. Většina ohňů sice začne lidskou nedbalostí nebo úmyslem, klimatická změna ale zvyšuje počet dní, kdy panují ideální podmínky pro to, aby se z první jiskry stal velký požár a mohl se šířit (tématu jsme se podrobněji věnovali zde ).

To zároveň znamená, že s tím, jak bude klimatická změna sílit, budou podobné kumulace katastrof stále méně výjimečné, popřípadě „normální“. Podle klimatologa Manna ale události, jako byly povodně na severozápadě USA, nelze považovat za normální. „Je to horší než nový normál. Nazývám to nový abnormál,“ řekl pro Vox.