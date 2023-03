V Pacifiku se po letech obrátily karty. Světu to přinese ještě větší teplo

Posledních osm let bylo horkých. Světová meteorologická organizace je z hlediska globálního průměru zařadila mezi osm nejteplejších v historii měření. Na vině jsou emisemi způsobené klimatické změny. Absolutní rekord nicméně nepadl od roku 2016. A to i přesto, že dopad skleníkového efektu nadále sílil.

Jak je to možné? Z velké části za to může takzvaná jižní oscilace, která v roce 2016 přinesla ideální podmínky pro vysokou globální teplotu, a v posledních letech ji naopak ochlazovala.

Označení jevů pochází ze španělštiny. El Niño znamená chlapeček a La Niña holčička. Má pocházet z Peru, kde si jevů rybáři všímali už před stovkami let.

Momentálně jsme tedy v začátku období neutrálních podmínek. Po něm bude následovat fáze La Niña, která by vzhledem ke stále se prohlubujícím vlivům používání fosilních paliv mohla přinést rekordní teploty.

Jev La Niña se vyznačuje silnými pasáty, což způsobuje zatlačení teplé vody dál do západního Pacifiku. To s sebou nese celou řadu lokálních změn v počasí a ochlazující vliv na globální teplotu:

Při opačném jevu (chcete-li opačné fázi jižní oscilace) zvaném El Niño jsou pasáty ještě slabší než při neutrálním období, či dokonce foukají opačným směrem. Teplá voda se tak dostává dál k pobřeží Jižní Ameriky. Opět to má celou řadu různých dopadů na počasí různících se podle lokality. Vliv na globální teplotu je oteplující:

Jak bude cyklus pokračovat, se přesně nedá předpovědět. Očekává se, že normální podmínky by měly trvat nejméně do léta. Pak je jistá šance, že přijde El Niño. Například australský meteorologický úřad (BOM) podle BBC odhaduje pravděpodobnost příchodu teplého jevu už letos na konci léta na 50 %.

„Klimatická bomba tiká,“ řekl generální tajemník OSN António Guterres při představení souhrnu ze šesté hodnotící zprávy IPCC. Pro dosažení cílů Pařížské dohody je podle ní třeba snížit emise CO2 o 48 % a metanu o 33 % do roku 2030.

Podle nejčernějších odhadů by další El Niño mohl přinést nejen nový nejteplejší rok v historii, ale i první rok, kdy bude průměrná globální teplota o víc než 1,5 °C teplejší ve srovnání s předindustriální érou. Tedy symbolickou hranicí, kterou by oteplování nemělo výrazněji přesáhnout podle Pařížské dohody.

Tohle se ale velmi pravděpodobně může týkat až roku 2024. El Niño totiž obyčejně trvá zhruba rok, a pokud přijde letos v pozdním létě či ještě později, naplno se jeho vliv do průměrných ročních teplot pravděpodobně promítne až v příštím roce.

Pozitivním vlivem jevu by měl být menší počet hurikánů v Atlantiku.

„Tento efekt funguje na velmi dlouhé vzdálenosti, takže se dotýká i východního kraje USA i Kanady, části Afriky i Asie. Díky tomu, že má velkou setrvačnost, je v oblastech, které ovlivňuje, klíčovým faktorem dlouhodobých předpovědí počasí,“ řekl k tomu Huth. „Když pominu Antarktidu, tak jediný kontinent, kde nemá El Niño velký odraz, je Evropa. Je to ostatně jeden z hlavních důvodů, proč naše dlouhodobé předpovědi počasí nejsou tak úspěšné,“ dodal odborník.

Zatím není úplně jasné, jaký je vztah jižní oscilace s klimatickou změnou. Podle studie publikované loni v Nature Comunications klimatická změna má potenciál zvyšovat pravděpodobnost silnějších fází jevu El Niño. Znatelně a měřitelně by se to mělo projevit do roku 2030.