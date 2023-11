Babiš při oslavách 17. listopadu mluvil o „zprivatizované demokracii“

„Získali jsme svobodu se svobodně vyjadřovat, podnikat, cestovat, svobodné volby. To je samozřejmě obrovská výhoda, kterou jsme získali. A jiná věc je, že asi lidi čekali po revoluci, že naši politici, kteří tehdy měli vládnout a dnes jsou znovu u moci, to nezvládli,“ řekl novinářům Babiš.

Jak konkrétně k tomu dochází, ovšem neupřesnil. Dodal jen, že z práce lidí v Česku podle něj plyne 300 miliard dividend do zahraničí. Nynější vláda nenavázala na projekty vlád s účastí ANO, které zastavila pandemie covidu-19.

Na rozdíl od některých let minulých let dorazil předseda ANO až za denního světla, předloni ale přišel ještě za tmy, připomenula agentura ČTK. Chtěl se tak zřejmě vyhnout setkání se svými kritiky. Babiš v minulosti opakovaně čelil při oslavách 17. listopadu protestům veřejnosti. Lidé na něj křičeli a pískali, obviňovali ho ze zneuctění pietního místa a připomínali mu jeho dokumenty doloženou spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB). V roce 2018, kdy Babiš tehdy jako premiér pokládal květiny na Národní třídě 17. listopadu už krátce po půlnoci, vyhodili lidé Babišovu kytici do koše.