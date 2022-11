Glosa: Sametový 17. listopad říznutý nenávistí

Humor mě přešel ve chvíli, kdy se na sociálních sítích objevily záběry z útoků demonstrantů – aktivistů nesnášejících Českou televizi – na novináře. Chybělo málo a kolegové by od pochodujících zuřivců inkasovali rány pěstí.

Každopádně nastal ideální čas podívat se, co je moderní politická nenávist vlastně zač.

Americká socioložka Arlie Hochschildová, zabývající se rolí emocí v sociálním a politickém procesu, napsala: „Politické přesvědčení se stále více podobá náboženské víře. V jednom výzkumu se například badatelé ptali, zda by respondentům vadilo, kdyby jejich potomek vstoupil do manželství s někým z druhého ‚tábora‘. Zatímco v roce 1960 se o tuto věc ani jedna ze stran příliš nezajímala (4 až 5 %), v roce 2012 by takový sňatek vadil až třetině demokratů a více než polovině republikánů. S tím potom souvisí rostoucí míra separace těchto názorových skupin, více urážek a nenávistných sloganů ve veřejném prostoru.“