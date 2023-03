Byt prodala, má jen chalupu. Magnáta Mynáře střídá „nemajetná“ kancléřka

Výměna na postu hradního kancléře přinese i jeden rozdíl, co se týče osobního jmění hlavního hradního úředníka. Zatímco končícího šéfa prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře lze nazvat až realitním magnátem, jak zmapovaly Seznam Zprávy , nově přicházející Jana Vohralíková má portfolio výrazně slabší.

Z analýzy informací obsažených v majetkovém přiznání i v katastru nemovitostí vyplývá, že jí v tuto chvíli patří pouze jeden rekreační objekt v obci Budislav u Litomyšle. K tomu tamtéž tři související pozemky a poloviční podíl na čtvrtém. Tento mimopražský majetek navíc nekoupila, ale získala v roce 2013 darem. „Je to chalupa po rodičích se zahradou,“ vysvětlila původ východočeských nemovitostí na dotaz Seznam Zpráv Vohralíková.

„Je to jednoduché. Část peněz (z prodeje bytu) jsem dala každému z dětí na zajištěné bydlení, část mám na účtu,“ uvedla ke svým současným majetkovým poměrům. Zároveň připouští, že příliš neuvažovala o výhodnějším zhodnocení peněz. „Nejsem žádný investiční mág, tak si je šetřím, že jednou s nimi opravím chalupu,“ nastínila další plány.

Výsledkem také je, že v tuto chvíli žádné vlastní bydlení v Praze, kde žije a pracuje, nemá. „Bydlím spokojeně v malém pronajatém bytě,“ uvedla žena, která od roku 2003 působila mnoho let na vysokých postech na Ministerstvech informatiky a kultury, byla i náměstkyní šéfa legislativní rady vlády. V letech 2014 až 2019 byla pět let kvestorkou na České zemědělské univerzitě a od září 2019 až do dnešních dnů je kancléřkou v Senátu.