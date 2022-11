Evropská unie odblokovala peníze na projekty Agrofertu

Proplácení dotací pro Agrofert a jeho dceřiné firmy bylo zastaveno poté, co se na začátku roku 2019 rozjel unijní audit ke střetu zájmů expremiéra Babiše, který Agrofert vložil do svěřenských fondů. Úředníci z ministerstva financí pak museli navíc s každou žádostí o výplatu peněz přikládat zvláštní dokument v němž ujišťovali, že žádost neobsahuje výdaje pro koncern. Tato povinnost jim nyní odpadne, uvádí iROZHLAS.cz.

Ministerstva financí a průmyslu a obchodu budou nyní jednat o tom, jaké žádosti o proplacení dotací pro Agrofert do Bruselu pošlou. „Na individuální bázi pak bude rozhodnuto, u kterých projektů a v jaké výši dojde ke vložení výdajů do žádosti o platbu do Evropské komise,“ uvedla Krušinová. O kolik peněz půjde, nesdělila. Web iROZHLAS.cz připomněl, že v květnu loňského roku to bylo 18 projektů za více než 232 milionů korun, přičemž částka se mohla od té doby zvýšit.