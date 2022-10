Glosa: Hrajte si na malé aneb Když se ministři odvážou

To druhé se stalo současnému ministrovi Jozefu Síkelovi minulý týden na sněmu Svazu průmyslu a dopravy. „Při té definici malé a střední firmy budeme asi umět v rámci nějakých sporných limitů přimhouřit oko. To znamená, že já všem velkým (firmám) doporučuji: tvařte se jako malé a střední, aspoň na přechodnou dobu,“ pravil ministr v debatě s českými průmyslníky.

To je vážná otázka, která vyžaduje složité uvážení mnoha aspektů. Rada „hrajte si na malé“ jejímu řešení opravdu nepomáhá – důsledky optimalizačních snah u skutečně velkých podniků (účelové dělení holdingových struktur, propouštění a přesuny zaměstnanců, neomezená účetní kreativita) by jistě nechtěl vidět ani Síkela.

Jeho „nadsázka“ je o to nevkusnější, že přesně za stejný prohřešek, tedy účelové „zmenšení“ firmy v rámci kličkování mezi pravidly, stojí v současnosti před soudem úhlavní politický nepřítel Síkelův i celé vlády Andrej Babiš. Jen šlo tehdy o pravidla přidělení dotace, nikoli o kritérium pro vstup pod cenový strop. Jinak ale Babiš udělal přesně to, co Síkela ve „zjevné nadsázce“ radil.

Těžko nevzpomenout i Martu Novákovou, která jako ministryně průmyslu ve druhé Babišově vládě řešila stejné politické zadání jako Mládek a komunikačně se ho zhostila s nemenší bravurou. To když sdělila Čechům, že si za drahá mobilní data mohou sami, neboť je nedostatečně využívají. „Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: Máme drahá data, máme drahá data, tak co uděláte, tak vezmete mobil, nepřipojíte se na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější,“ svěřila se v únoru 2019 Nováková České televizi.

Mládek pitomé výroky své a svého náměstka politicky přežil o 14 dní. Nováková zhruba o dva měsíce. Síkelovi podobný osud asi bezprostředně nehrozí. Přesto by na svou pozici nemusel takto nevkusně hřešit. A až ho příště napadne nějaká další „zjevná nadsázka“, mohl by si, než ji vypustí do éteru, zkusit napočítat do deseti.