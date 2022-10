Energie už se na předválečné ceny nevrátí, varují odborníci

První zima, kterou budou provázet násobně vyšší ceny energií, se blíží. Podle zvláštního zmocněnce Ministerstva zahraničí pro otázky energetické bezpečnosti Václava Bartušky by ale bylo naivní si myslet, že další zimy budou jednodušší. Uvedl to v nedělních Otázkách Václava Moravce.

Nahradit část ruského plynu jinými dodavateli může podle jeho odhadu trvat několik let.

„Chceme mix dodavatelů, stejně jako celá Evropa. Myslím si, že rámcově se bavíme o dvou až třech letech vyjednávání dlouhodobějších dodávek. Variantou by mohl být Katar, USA ale i další země,“ uvedl Bartuška.

Česká republika je pro Katar jedním z preferovaných partnerů v rámci těžby zemního plynu v Severním poli, uvedl to po jednání s katarským emírem Tamimem bin Hamadem Sáním premiér Petr Fiala (ODS). Severní pole je velké ropné naleziště v Perském zálivu.

Právě dlouhá vyjednávání budou podle Václava Bartušky důvodem dalších dvou až třech let těžkých zim, se kterými se bude Česko muset potýkat.

„Myslím si, že se v tomto okamžiku spoléháme na zásobníky LNG plynu. Nicméně zásobníky jsou zčásti naplněné ruským plynem a na jaře se ocitneme v situaci, že zásobníky budou poloprázdné a budeme podstupovat to stejné jako na jaře a v létě letošního roku, ale už bude chybět jakákoliv dodávka ruského plynu,“ vysvětluje analytik.

I to bude jedním z důvodů, proč nelze očekávat, že by se ceny elektřiny a plynu vrátily na úroveň před současnou krizí. Mimo to vzroste také tlak na úspory a vyšší energetickou účinnost.