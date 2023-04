Glosa: Zrušte dotace a je po problémech

Zaprvé: Ve státním rozpočtu ušetříte šmahem spoustu peněz. To je přece efektivnější než se dohodovat s koaličními partnery po kouskách. A vytvářet krvavé spory, jestli raději zrušit podporu stavebního spoření, nebo spíš daňovou slevu pro studenty.

Zadruhé: Pravděpodobně tím omezíte korupci, což se hodí a dá se dobře prodat. Vždyť každá vláda se ráda označuje za protikorupční. S rozdělováním dotací jsou neodmyslitelně spojeny úplatky, o čemž vypovídá nespočet případů, které skončily u soudů. Sekundární efekt: bez dotací by se ušetřilo i na policistech, žalobcích a soudcích, kteří by místo „dotačních kauz“ měli čas na jiné případy.

V Česku díky subvencím vyrostla zvláštní skupina lidi, jakýchsi kmotrů, kteří jsou oceňovaní a poptávaní za „dovednost“, že „umějí“ sehnat dotace. Takhle budou bez práce a my zas budeme obdivovat tradičnější typy úspěšných podnikatelů.

A když už jsme v tom škrtacím laufu, pojďme zrušit nejen národní, ale i evropské dotace. Drtivá většina zemí už dávno nerozdává peníze z Bruselu jako my Češi výhradně formou nevratných dotací, jejichž smysl a účinek pak nikdo moc nekontroluje (i tohle kritizovala zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu).

Unijní země už dávno raději využívají takzvané finanční nástroje – nejčastěji zvýhodněnou půjčku, záruky za úvěr nebo kapitálový vstup do firmy. Je to administrativně jednodušší než dotace, tedy méně náchylné ke korupci. A protože se peníze vracejí, tak stát může opakovaně podpořit mnohem víc projektů.

A pojďme škrtat dál, když už máme ostrou tužku: Proč se posmívat a brát dotace jen podnikatelské sféře? Týká se to i domácností. Takže pojďme provokovat: Třeba takový program Zelená úsporám působí hodně moderně. Dáme někomu peníze na nová okna a zateplení, čímž snížíme závislost na ruském plynu a ještě bojujeme s klimatickou změnou. Hurá!

Jistě, cíle jsou to krásné. Ale jak se na to mají dívat uvědomělé domácnosti, které rekonstrukci svých bytů nebo domků po pár letech považují za samozřejmost a už dávno za své domky zateplily nebo vyměnily okna? Musejí si z toho odnést jediné poučení: už nikdy nic neuděláme za své, z vlastní iniciativy. Počkáme si, až na to vypíšou dotace.