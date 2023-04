Pětikoalice „vaří“ škrty. Připomíná to dort pejska a kočičky, říká novinář

Vláda slibuje rozpočtové úspory ve výši desítek miliard korun, které mají přibrzdit rychlé zadlužování státu. Představit je chce příští měsíc. Jenže v pětikoalici stále není shoda na jejich podobě - a takzvaný konsolidační balíček se tak stává zřejmě největší výzvou pro současný kabinet. Proč se politici nedokážou domluvit? A jak to dopadne?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Jaké třenice se objevují ve vládní koalici při dohadování, jak snížit rozpočtový schodek o slibovaných 70 miliard korun?

O co hrají při současných politických vyjednáváních jednotliví členové pětikoalice?

Že si vládní politici zřejmě začínají uvědomovat, jak je pro ně důležité přijít s důstojným výsledkem.

Kde vláda premiéra Petra Fialy (ODS) uspoří nejméně 70 miliard korun, o které chce snížit schodek státního rozpočtu? Klíčová otázka kolem takzvaného konsolidačního balíčku zatím zůstává bez odpovědi. Jeho finální verzi koalice nemá ani po šestihodinovém jednání, ke kterému zasedla tuto středu.

„Vládní politici mi po jednání říkali: Dohoda se blíží. Jenže to už říkají zhruba dva měsíce,“ popisuje v podcastu 5:59 politický reportér Seznam Zpráv Václav Dolejší. Podle Dolejšího, který je také spoluautorem podcastu Vlevo dole, hledání balíčku připomíná přípravu dortu z pohádky O pejskovi a kočičce. Do „vaření“ škrtů se totiž zapojuje pětice vládních stran a navíc i další experti a instituce.

Objevují se desítky návrhů, co dělat se státním rozpočtem - ať už jde o jeho výdaje nebo příjmy. „Působí to jako takový guláš. Všichni se teď trochu bojíme - a já myslím, že i ti politici - co z toho nakonec vypadne,“ zdůrazňuje reportér, který dění v politickém zákulisí sledoval v minulých dnech přímo v Poslanecké sněmovně.

Foto: Seznam Zprávy Politický reportér Seznam Zpráv Václav Dolejší.

Podle Dolejšího se koalice pře o to, jestli se má šetřit hlavně škrtáním ve výdajích, nebo jestli spíš peníze nezískat zvyšováním některých daní. První možnost prosazují zejména ODS a TOP 09, naopak příjmovou stránku rozpočtu zdůrazňují politici hnutí STAN.

Ti navrhují třeba zavedení progresivní daně z příjmů fyzických osob - a tím se dostávají do křížku s ODS. „Starostové jsou dnes v koalici nejlevicovější stranou,“ říká novinář a dodává, že STAN se po řadě afér, které hnutí v poslední době poznamenaly, snaží vůči koaličním partnerům vymezit a předvést.

Ďábel v detailu úsporných balíčků

Fialova vláda není první, kdo se v Česku pokoušel o zkrocení veřejných financí. V minulosti se přitom vždy objevil detail, na kterém se jednání zadrhla.

V případě úsporného balíčku vlády sociálního demokrata Vladimíra Špidly po povodních z roku 2002 to podle Dolejšího byla i otázka přesunutí prezervativů z nižší sazby DPH do vyšší. O pár let později pak konsolidoval rozpočty kabinet Petra Nečase (ODS). Tehdy se prubířským kamenem koalice stala daňová sazba například u knih.

Co to bude tentokrát? „Čekám, že spor by mohl být o to, jestli neříct živnostníkům, aby více platili na daních a odvodech. Nebo jestli na oplátku ulevit zaměstnancům třeba na sociálním pojištění,“ míní Dolejší. Odkazuje mimo jiné na to, že obranou živnostníků se často zaštiťuje ODS. Mnozí ekonomové ale upozorňují na morální hazard plynoucí z poměrně značného rozdílu mezi tím, kolik do státního rozpočtu odvádějí zaměstnanci a kolik právě živnostníci.

Otázkou zůstává, jak se třenice mohou odrazit na stabilitě vládní koalice. Reportér Seznam Zpráv připomíná, že Petru Fialovi je někdy vytýkáno, že neumí bouchnout do stolu. A i teď se premiér nejspíš bude snažit dovést jednání k dohodě, u které by měl každý pocit, že něco vybojoval a že úplně neprohrál.

„Tahle vlastnost premiérovi sluší, ale teď by to vedle něj chtělo i nějakého ‚reformního bouráka‘, jakým býval třeba Miroslav Kalousek. A ten by měl říkat: Když neuděláme něco velkého, tak to nezastavíme,“ dodává Dolejší. Současný ministr financí Zbyněk Stanjura takovým člověkem podle všeho není.

Přesto reportér předpokládá, že vláda své plány úspor nakonec předloží: „Uvědomili si, že když s něčím brzy nepřijdou nebo když přijdou jen s nějakým minimalistickým a upatlaným kompromisem řešícím jednotky miliard, tak je nikdo neocení. Budou si z nich dělat legraci opozice i média. A jejich voliči budou frustrovaní a zklamaní, že politici nenašli odvahu ani k ústřednímu slibu - že dají dohromady rozvrácené veřejné finance po Andreji Babišovi a Aleně Schillerové.“

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jak překvapivé je to, že zejména ODS ve vládní roli „nevytáhla z šuplíku“ připravená ekonomická řešení, nebo kdo má teď při koaličních jednáních navrch. Poslechněte si ho v přehrávači v úvodu článku.

