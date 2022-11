Glosa: Prezident bez titulu? Diplom není to hlavní

Mnohem rozhořčenější reakce – až osobního rázu – ale přitáhlo video, na kterém se snaží Josef Středula vysvětlit, proč on nikdy na vysokou nenastoupil. (Ve zkratce: Prý nechtěl dál finančně zatěžovat rodiče, protože je z chudších poměrů.) Dostal samozřejmě hned spoustu milých rad, že je jen líný a že si mohl vzdělání doplnit kdykoliv potom.

Klíčové je totiž slovo „jakékoliv“. Pokud se nehlásíte na vysoce specializovaná – typicky třeba právní – oddělení, potřebujete často jen nějaký titul. Biochemie? Bereme vás. Management hotelnictví? Jo, proč ne. Tropické zemědělství? Není problém. A teď upřímně, pomohl by skutečně šéfovi či šéfce Digitální a informační agentury kterýkoliv z těchto oborů k lepší práci?

U prezidenta je to vlastně podobné. Jistě není na škodu, když je prezident vystudovaný právník, ekonom nebo politolog a svým oborům opravdu rozumí. Ale jsou to hlavně lidské kvality, které by nám měly něco o kandidátovi prozradit, a ne jeho schopnost složit státnice a napsat 60stránkovou práci.