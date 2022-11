Glosa: Slovo dezolát si zakažme. Ponižujeme jím sami sebe

„Ty jsi pěkný dezolát / řekla halí belí / a byla to pohoda (…) ty jsi pěkný dezolát / tohle řekla ona / musíme tě sledovat.“ Moje první setkání s tehdy dosti neurčitým pojmem dezolát se uskutečnilo před patnácti lety prostřednictvím stejnojmenné písně skupiny Vypsaná fiXa.

V posledních měsících je termín „dezolát“ především v souvislosti s Putinovou válkou a reakcí na počínání vlády Petra Fialy používaný tak často, že by mohl aspirovat na vítězství v anketě o Slovo roku. Mám ovšem za to, že pokud s ním šermují politici a významní novináři, je to k neprospěchu všech.