Komentář: DPH je minové pole. Chytré daně se dělají jinde

Jejich výběr je spolehlivý a předvídatelný. V případě DPH v podstatě stačí přepsat v příslušném zákoně jedno číslo, případně přepsat přílohy, v nichž je uvedeno zboží ve snížené sazbě, a veřejné finance se mohou těšit na přísun miliard. Zákon o DPH má také za sebou přes 60 novelizací (ne všechny se týkaly sazeb) a Česko za 30 let své existence zažilo už osm různých nastavení sazeb DPH. To poslední z roku 2015 s dvojí sníženou sazbou tedy vykazuje výrazně nadprůměrnou životnost.

Zvyšování daně z přidané hodnoty je pravým opakem toho, o čem se mluví jako o „novém nastavení daňového mixu“, tedy pravým opakem promyšleného hledání míst, kde je zvýšení daňové zátěže možné, relevantní a zároveň sociálně únosné. V období vysoké inflace a zdivočelých inflačních očekávání by takový krok šel také proti snahám vrátit do Česka cenovou stabilitu.

Jako rozumnější by se jevily spíše šachy s některými položkami, které by opravdu nemusely být ve snížených sazbách (čepované pivo, kadeřnické služby). A následné hledání dodatečných příjmů státu tam, kde napáchané škody budou únosné. Snaha vytáhnout ze všech spotřebitelských kapes plošně 40 miliard, aniž by někoho zajímalo, kolik v některých kapsách už dnes zbývá, to není zrovna ukázka sociálního cítění.